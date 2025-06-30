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國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

▲南投檢警溯源，瓦解藏身於國有山坡地保育區的製毒集團，圖為現場鑑識採證情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投檢警溯源，瓦解藏身於國有山坡地保育區的製毒集團，圖為現場鑑識採證情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

張姓男子侵占中寮鄉國有山坡地保育區用地務農、私闢鐵皮屋和道路，甚至出租予製毒集團作為非法產製毒品工廠；警方專案小組近數月來循線陸續查緝製毒師傅3人、位於南部的楊姓幕後金主和「房東」張男到案，分別移送法辦或收押禁見，也一舉瓦解藏身於偏僻山區的非法製毒據點，避免再危害國人健康、破壞國土資源。

南投縣警局刑警大隊指出，南投地檢察署檢察官張姿倩於上月指揮警方專案小組，於交通不便、地處偏僻的中寮鄉山區破獲該處製毒工廠，當場查扣第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）成品與半成品共計達180公斤，及大量製毒器具，並逮捕製毒師傅3人。

▲南投檢警會同國有財產署會勘情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投檢警會同國有財產署會勘、鑑識採證情形。

▲南投檢警溯源，瓦解藏身於國有山坡地保育區的製毒集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

專案小組爾後持續向上溯源，深入分析製毒師傅背景與人際網絡，亦掌握製毒原料來源與資金流向，持拘票在臺南地區緝獲該集團幕後金主楊姓男子，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送南投地檢察署偵辦，並經南投地方法院裁定羈押禁見。

▲製毒師遭逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方逮捕製毒師，查扣大量第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）成品與半成品及製毒器具。

▲南投檢警溯源，瓦解藏身於國有山坡地保育區的製毒集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，專案小組也會同國產署中區分署人員前往製毒場址實地會勘，確認屬國有土地範圍、列為山坡地保育區，登記用途係農牧用地，依法不得任意開發或營利，但卻已鋪設道路、搭建鐵皮屋、種植檳榔及龍眼樹，顯然遭人侵占為自用私產；專案小組隨即再發動專案搜索，查緝向國產署承租該筆土地、又非法轉租予製毒集團的張姓男子到案，並查扣租賃契約書等贓證物，訊後依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》竊佔罪等罪嫌，同樣將張男移送地檢署偵辦。

南投縣警局長謝宗宏表示，毒品零容忍及國土保育是政府一貫立場，該局將持續強化轄內山區清查與毒品情資布建，全力打擊不法犯罪，保障民眾生命財產安全、維護社會治安。

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