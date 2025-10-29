知名萬善堂被偷140萬！勾竊神明金牌+香油錢　落網喊：有擲筊

記者高堂堯／南投報導

葉姓男子疑覬覦中寮鄉萬善堂「囝仔公」廟方香火鼎盛，於3日內2次前往行竊，還就地取材運用廟內貢香勾取神像上的金牌，並竊取香油錢，廟方損失約140萬元；警方獲報後一日內火速循線將其逮捕，葉男竟還聲稱「有向神明擲杯獲准」才偷竊，讓警方啼笑皆非。

▲中寮萬善堂遭竊，草屯警方迅速查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

據悉，萬善堂主祀萬善爺，鄰近以「泡麵土地公」聞名的石龍宮，香客前往石龍宮參拜時常會順道前往；廟方管理員日前到廟中整理時發現異狀，經盤點發現一共失竊3大2小共5面金牌，價值估計130萬元，另有香油錢10萬元也不翼而飛，因此向警方報案，草屯警分局立即成立專案小組展開追緝。

警方專案小組透過調閱廟方及周邊路口監視器，發現嫌犯是取用廟內貢香伸入神桌前的圍欄內，勾取掛在神像上的金牌，並徒手將功德箱外的鎖頭解開後，竊取其中的香油錢，並迅速掌握竊嫌身分為一名葉姓男子，以及所使用的交通工具和動向，隨即報請南投地檢署指揮及核發拘票，於臺中市中正路一帶發現其蹤跡後，以人車前後包抄方式，迅速將當時欲騎車離開現場的葉男攔截逮捕。

而葉男在路邊遭壓制上銬時，警方詢問「這樣你晚上睡得著？以為（神明信物）可以『借』的嗎？」葉男竟辯稱有獲得神明的允許，警方也為之傻眼，訊後仍依竊盜罪嫌，將葉男移送南投地檢署偵辦。

草屯分局長劉千祥表示，轄內有眾多香火鼎盛的廟宇，將向各廟宇宣導加強防竊作為，民眾如有發現可疑或犯罪行為，均可撥打報警電話110或直接向在地派出所報案，由警方立即處置。