投22線休旅車逆撞對向車、撞斷電桿！中寮鄉4856戶停電

▲白色休旅車於中寮鄉投22線發生逆撞車禍、撞斷路邊電線桿，一度造成4856戶停電。（圖／吳姓民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鍾姓男子今日清晨駕駛白色自小客車行經中寮鄉投22線道，不慎逆向開上對向車道，與另一台藍色休旅車對撞，又繼續暴衝撞斷路邊電線桿，釀成鍾男受傷送醫，當地周邊一度也有4856戶停電，台電預計下午1時30分可全數復電。

據了解，肇事的鍾姓男子21歲於清晨5時50分左右，開車往南投市方向行駛，卻疑似精神不濟，突跨越雙黃線、逆向衝上對向車道，另一台藍色休旅車正準備前往爽文村接駁洗腎病患，完全閃避不及而與鍾男座車發生對撞，強大撞擊力道讓休旅車原地迴轉180度、車輪卡進路邊水溝，鍾男則是一路往前暴衝，一頭撞斷路邊電線桿後才停下。

▲▼藍色休旅車遭白色休旅車逆向撞擊後，車頭180度迴轉。

爽文、南投消防分隊獲報後，派出器材車和救護車等各式車輛趕往現場，發現白色休旅車車頭嚴重凹陷毀損、鍾男小腿骨折，隨即被送往衛福部南投醫院救治，藍色休旅車則左側傷痕滿布，女性駕駛人也驚魂未定；而應聲倒塌的電線桿、垂落的電纜也橫擋路中，現場交通為之阻塞長達2小時。

台電南投區處指出，由於該公司電桿遭車輛撞損，造成南投中寮鄉龍南路、東山路、龍眼林段、軍功寮段等一帶共計4856戶（含高供户1户）停電，立即派員處理，經隔離故障區間後，於5分鐘內送電4580户（含高壓户0户），至上午9時許還有其餘276户，陸續積極搶修中，預計中午1時30分全數復電。