蟑螂老鼠天天「敦親睦鄰」！高雄女家裡積成垃圾場　3人崩潰提告

記者黃資真／高雄報導

高雄一名施姓女子在屋內囤積腐敗食物與廢棄物，不僅孳生一堆老鼠、蟑螂，臭味還瀰漫走廊，經管委會、高雄市工務局要求改善無效，住在同層的3名倒楣住戶不得已只好提告求償100萬元。高雄地院判決，施女須賠償3人共30萬元，且須立即清除垃圾。

3人提告主張，他們與施女同樣住在10樓的不同房間，但施女長期在屋內堆置腐敗食物與廢棄物而臭氣四溢、滋生老鼠、蟑螂、蚊蟲等病媒源，噁心臭氣甚至流竄同樓層，人住的地方宛如被搞成惡臭垃圾場。

管委會自2020年起即多次發函制止，並公告責令施女清除堆積未果，高雄市工務局亦於去年7月、10月，函令限期改善並罰款，施女仍繼續擺爛，3人只得提起訴訟，要求施女賠償精神慰撫金共100萬元，且不得再堆積垃圾產生臭氣。

施女辯稱，她已有一段時間沒住該處，對於有些垃圾未清理，造成困擾很抱歉，她已經盡量處理，但家裡並沒有半隻老鼠、蟑螂，反控3人一直攻擊她，害她不敢回家，近日則因腳拉傷無法清理。

法官根據住戶提出的現場照片，可發現施女房屋外部、樓層公共空間，時常可見蟑螂、蠅蟲出沒蹤跡，且施女屢經勸導、開罰，已知曉其中利害關係，卻依然我行我素、置若罔聞，嚴重降低周遭鄰居、住戶居家日常生活之質量，也隱藏潛在疾病之危害，判決施女須賠償3人各10萬元，並須清除垃圾及所生之臭氣。可上訴。