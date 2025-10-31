　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女　還登記成婚生子

妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並接連生下三名子女。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並接連生下三名子女。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖、文／CTWANT

高雄一名男子婚後不久遭遇嚴重車禍，陷入長期昏迷，成為半植物人並臥病療養院近三十年。令人震驚的是，他的妻子在丈夫昏迷期間陸續誕下三名子女，依法被登記為婚生子。男子的監護人認為情況明顯不合常理，遂向法院提起否認婚生子女訴訟。

根據判決書內容，男子與妻子結婚後原本育有兩名子女。不料婚後兩年，男子因車禍重傷昏迷，生活起居全靠照護人員協助，之後長期住在療養院，完全喪失行動及生育能力。法院後來也指定監護人代為處理其相關法律事務。

然而妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並接連生下三名子女。由於當時婚姻仍有效，依法自動視為婚生子。男子監護人指出，男子早已無受胎能力，妻子多次懷孕顯然另有他因，因此主張撤銷婚生推定。法官調閱醫療及照護資料後確認，男子自事故後始終住院療養，從未與妻子同居，亦無生理機能可導致受胎。

為釐清血緣真相，法院曾命三名子女在期限內進行DNA鑑定，但三人皆未依規定配合。依最高法院見解，若一方拒絕合理的鑑定要求，法院得據此作出不利判斷。綜合各項證據，法官認定三名子女的受胎期間皆發生於男子昏迷臥床期間，「客觀上不具懷孕可能性」，因此採信監護人主張，撤銷三名子女的婚生子女推定。

法院同時指出，依《民法》第1063條規定，配偶得於知悉子女並非婚生子女後兩年內提起否認訴訟。男子監護人於2024年得知相關事實後即提起訴訟，未逾法定期限。全案審理後判決確定，三名子女自此在法律上不再屬於該男子的婚生子女身分。

延伸閱讀
粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」　網友瘋朝聖留言
王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告　他神預言全場驚呆
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／台中孕婦突氣喘！命危搶救中

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

更多熱門

相關新聞

高雄竊案！嬤離家5小時賊闖空門搬走保險櫃

高雄竊案！嬤離家5小時賊闖空門搬走保險櫃

高雄市小港區鳳西街驚傳重大竊案！一名79歲王姓阿嬤於10月30日下午出門5小時，返家後竟發現家中保險箱整個被搬走，內有金鍊、現金與定存單等財物，損失金額估達240萬元。家屬氣得直呼：「白天竟能闖進家裡搬走保險箱，左右都沒監視器，這樣怎麼安心住！」

驚悚瞬間！女駕駛「無照酒駕」載5未成年自撞釀6傷

驚悚瞬間！女駕駛「無照酒駕」載5未成年自撞釀6傷

蟑螂老鼠天天「敦親睦鄰」！高雄女家裡積成垃圾場

蟑螂老鼠天天「敦親睦鄰」！高雄女家裡積成垃圾場

公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

花蓮嚴重自撞車禍！6人送醫搶救

花蓮嚴重自撞車禍！6人送醫搶救

關鍵字：

周刊王高雄植物人車禍

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面