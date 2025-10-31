高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女　還登記成婚生子

▲妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並接連生下三名子女。（示意圖／翻攝Pixabay）

高雄一名男子婚後不久遭遇嚴重車禍，陷入長期昏迷，成為半植物人並臥病療養院近三十年。令人震驚的是，他的妻子在丈夫昏迷期間陸續誕下三名子女，依法被登記為婚生子。男子的監護人認為情況明顯不合常理，遂向法院提起否認婚生子女訴訟。

根據判決書內容，男子與妻子結婚後原本育有兩名子女。不料婚後兩年，男子因車禍重傷昏迷，生活起居全靠照護人員協助，之後長期住在療養院，完全喪失行動及生育能力。法院後來也指定監護人代為處理其相關法律事務。

然而妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並接連生下三名子女。由於當時婚姻仍有效，依法自動視為婚生子。男子監護人指出，男子早已無受胎能力，妻子多次懷孕顯然另有他因，因此主張撤銷婚生推定。法官調閱醫療及照護資料後確認，男子自事故後始終住院療養，從未與妻子同居，亦無生理機能可導致受胎。

為釐清血緣真相，法院曾命三名子女在期限內進行DNA鑑定，但三人皆未依規定配合。依最高法院見解，若一方拒絕合理的鑑定要求，法院得據此作出不利判斷。綜合各項證據，法官認定三名子女的受胎期間皆發生於男子昏迷臥床期間，「客觀上不具懷孕可能性」，因此採信監護人主張，撤銷三名子女的婚生子女推定。

法院同時指出，依《民法》第1063條規定，配偶得於知悉子女並非婚生子女後兩年內提起否認訴訟。男子監護人於2024年得知相關事實後即提起訴訟，未逾法定期限。全案審理後判決確定，三名子女自此在法律上不再屬於該男子的婚生子女身分。

