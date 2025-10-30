高雄老牌醫院慘了！被查獲180項嚴重疏失　涉違毒品條例遭移送

▲高雄老字號的愛仁醫院被人檢舉管制藥品登記疏失 。（圖／翻攝google街景）

記者吳奕靖／高雄報導

有48年歷史的高雄市三民區老子號「愛仁醫院」被衛生局勒令停業一個月，再2天就能復業，不過現在卻又爆出管制藥品使用跟管理不當，涉及病患安全跟毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處之外，還要移送檢調偵辦。

高雄市衛生局接獲檢舉，指愛仁醫院涉及管制藥品的使用疑慮，經派稽查調閱病歷後，發現從2023年1月到2025年9月間，所有使用管制藥品開刀患者總共170本病例，結果全部病歷都有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失、開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等共有180項缺失，因此依涉犯《管制藥品管理條例》、《藥事法》、《醫療法》、《護理人員法》以及《毒品危害防制條例》，移送檢調偵辦。

愛仁醫院才因為建築物不符衛福部醫療機構設置標準，存有消防、公安及病安疑慮卻遲遲沒有提供改善計劃，因此被高雄市衛生局勒令從10月停業1個月，同時連續處罰，未料10月20日又被查獲嚴重缺失，就在原本可以復業的倒數2天，陷入更大的風波。

愛仁醫院也在網站貼出公告，表示接獲衛生局訊息之後，將停業時間延至11月2日。