政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭質疑國民黨主席選舉「作票」！　中央黨部18日開即時報票中心

▲▼國民黨組發會主委、立委許宇甄受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨組發會主委、立委許宇甄。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉18日登場，黨主席朱立倫今（15日）主持中常會時指出，期盼此次選舉順利平和，團結本黨，黨的態度一定是公平公正態度面對選舉，希望黨內同志秉持民主決心，大家都能出來投票。不過，稍早傳出黨中央原先沒規劃開票中心，引發作票質疑，組發會主委許宇甄對此澄清，若媒體有需要，會在中山廳即時報票。

朱立倫在中常會表示，盼選舉順利平和、團結本黨，未來新任黨主席帶領下，讓國民黨更好更強，秉持正面、公正、公平的態度面對選舉，希望6位黨主席候選人都能團結，讓本黨更好更強，也希望黨內同志，秉持民主決心積極參與，星期六都出來投票，展現本黨民主，希望黨主席黨代表選舉，可以精采熱鬧，順利成功。

不過此次選舉，國民黨原先沒規劃在黨中央設置開票中心，引發黨內質疑「作票」，組發會主委許宇甄表示，10月18日黨主席開票，在全國383個投開票所都在當地開票、計票輸入報票系統，若媒體有需要即時報票，也沒問題，會在中央黨部中山廳即時報票，不過開票計票過程在各地投開票所完成，這邊只是最後公布當選名單跟票數。

另外，國安局長蔡明彥今日上午證實，有境外勢力介選國民黨主席選舉，國民黨發言人楊智伃說，國民黨嚴正譴責任何境外勢力介入選舉，黨中央會秉持公平公正立場辦理黨主席選舉。至於黨中央是否會徹查，楊智伃說，最後計票過程中一定以嚴謹公正態度處理。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／「風神」將成颱！　中央協調所緊急升級防災
神顏男團偶像遭毀滅爆料！　偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」
29歲海巡請病假10個月　領薪還偷開餐廳下場慘了
男大生繳不出學費墜樓亡　市府證實：還有一個弟弟半工半讀
北車現況曝！大廳拉封鎖線　3員警巡邏
快訊／威廉認沒收入「準備賣房渡難關」　坦承六棒都沒當兵
快訊／騎士怒「丟鞭炮燒車」被逮捕　畫面曝光

