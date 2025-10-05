　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院三讀通過並由總統公告攸關志願役加薪、提高警消退休所得替代率的相關條例，行政院已聲請釋憲及暫時處分，不過在野黨認為未編入115年度中央政府總預算屬違法。對此，藍委許宇甄今（5日）表示，卓內閣故意技術性壓低歲入預算數字，製造「財源不足」的氛圍，藉此刪減應給的軍警消的薪水與地方政府補助，實為政治算計而非財政需要；當行政院違法不編列法定義務支出，立法院卻不作為，將被視為默認行政濫權，所以只有退回115年度總預算依法重編，才能重建預算誠信。

許宇甄5日上午說，115年度中央政府總預算案編列問題百出，不僅違法，還有浮編、不實的情況，暴露出行政院長卓榮泰內閣虛假治國、政治掛帥的本質，其中行政院未依法編列軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，等同漠視國防與基層公務體系的士氣與尊嚴，因為這些支出是立法院通過、總統公告的法定義務，並非可有可無，卻被卓內閣刻意排除，嚴重侵蝕法治根基。

許宇甄表示，更離譜的是，中央對地方政府的補助經費竟被大幅刪減2200億元，本屬於地方政府的「一般性補助款」也被中央偷走，改為需要申請的計劃性經費，還縮減補助比例，形同中央藉預算手段掐住地方財源，削弱地方治理與自治權，這不只是行政濫權，更是惡質的政治操作。

許宇甄指出，卓內閣宣稱《財劃法》修法後導致財政緊縮，實則是假象。115年度歲入預算僅編列2兆8623億元，但歷年決算數均比預算數高出3300至4400億元，顯示「低估歲入」主計部門的慣用伎倆。更何況主計總處自己預測明年經濟成長率達2.8%，依此推估，中央歲入理應超過3兆元。卓內閣卻故意技術性壓低歲入預算數字，製造「財源不足」的氛圍，藉此刪減應給的軍警消的薪水與地方政府補助，實為政治算計而非財政需要。這種造假式財政緊縮，不僅扭曲國家資源分配，也破壞預算制度的誠信。

許宇甄提醒，立法院若不對115年度總預算提復議，形同自我閹割，放任行政權踐踏立法權。預算是國家權力核心之一，行政院違法不編列法定義務支出，立法院卻不作為，將被視為默認行政濫權、縱容偷雞摸狗的行徑。立法機關若無法守住憲政制衡的最後防線，民眾會質疑國會存在的意義。

許宇甄強調，賴政府以技術性手段欺瞞國會與人民，這不只是財政操作問題，而是民主問責機制的潰敗。只有退回115年度總預算，要卓內閣依法重編，才能重建預算誠信，才能恢復人民對政府的信任，重建憲政秩序。

