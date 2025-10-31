　
地方 地方焦點

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

▲奇美醫院舉辦世界安寧日「藝術與對話的療癒處方箋」活動，推動安寧療護走入社區與家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「有陽光、有鮮花，是小日子裡的小確幸。」——這是奇美醫院安寧居家團隊心中難忘的一句話，來自一位癌末花藝老師蓮花（化名）。她即使身體衰弱，仍堅持在社區大學教授花藝，用花的姿態教人生活，也教人如何面對生命的最後一段路。她的故事，成了奇美醫院推動「健康台灣．深耕計畫」最動人的註腳。

奇美醫院響應2025年世界安寧日主題「實現承諾：讓安寧療護普及於每個人」，於10月31日舉辦「藝術與對話的療癒處方箋」活動。院長林宏榮表示，奇美致力將安寧療護從醫院延伸至社區與家庭，讓「無人被遺落」成為行動，不讓任何一位病人在孤單中告別。

活動透過戲劇、音樂與藝術療癒形式，將原本沉重的生死議題化為溫柔日常。水面劇團導演張嘉容以「戲劇療癒」帶領民眾探索善終、生死與愛的故事；音樂人吳易叡則以《紩Thīnn－唱給每一顆需要縫補的心》演出，唱出病人與家屬面對別離的勇氣與思念。活動中也設有愛心義賣，所得全數挹注安寧療護基金，用於輔助治療與靈性照顧。

奇美醫院緩和醫學科主任張彤指出，醫院自1997年推動安寧服務、2008年成立「奇恩安寧病房」，累積近三十年經驗，如今更將服務拓展至社區與居家。奇美正推動三項暖心行動：其一，「資源走入社區、強化在地支持」，讓偏鄉及獨居者也能獲得優質照護；其二，「藝術化解焦慮、讓善終成為日常」，以藝術輔助療法協助病人與家屬面對情緒；其三，「支持自主選擇、落實病人權利」，積極推廣「預立醫療照護諮商（ACP）」服務，讓每個人都能勇敢表達自己的醫療選擇。

張彤強調，安寧不是等待，而是選擇如何活出最後的光亮。「善終，是每個人最後的課題；而照護，是人與人之間最深的連結。」奇美醫院期盼這份以人為本的醫療精神，能從病房擴展到每個家庭的日常，讓安寧照護在台灣的每一個角落綻放。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

