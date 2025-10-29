奇美醫院攜手美國心臟學會　打造國際級心衰照護金標準

記者林東良／台南報導

奇美醫院長期深耕心血管照護，29日上午由副院長暨心臟血管內科醫師陳志成率領團隊，與美國心臟學會（簡稱AHA）國際代表Amy Tam正式簽署「美國心臟學會品質改善計畫（AHA Quality Improvement Programs）」合作協議，宣示雙方持續攜手推動臨床品質提升，讓臺灣心衰竭照護邁向國際標準。

陳志成副院長表示，奇美醫院自成立以來，始終以病人為中心推動品質改革，並透過「臨床實證」、「跨專業整合」及「AI智慧醫療」三大策略，強化病人安全與照護精準度。此次再度與AHA合作，將導入國際級品質指標與教育資源，讓醫療團隊能在決策、資料監測與臨床回饋上更臻精準，推動整體心衰竭照護品質全面升級。

奇美醫院心臟衰竭照護團隊以整合式照護為核心，涵蓋心臟血管內外科醫師、個案管理師、復健科醫師、物理治療師、專科護理師、營養師、藥師等多領域專業成員，提供從住院治療、出院追蹤到居家衛教的完整照護鏈。

奇美醫院教學部部長暨心臟血管內科主治醫師廖家德指出，團隊多年以臨床資料庫為基礎，結合AI模型輔助臨床判讀，能提早辨識高風險病人並縮短反應時間，進一步提升治療成效與生活品質。心衰竭為高復發、高住院率的疾病，唯有結合科技與臨床智慧，方能有效降低再入院率與死亡率。

奇美醫院積極參與AHA的「Heart Failure Adherence to Science Implementation in Asia (A.S.I.A.)」計畫，繼榮獲銅獎、特優銀獎後，再度勇奪「特優金獎（Gold Plus Award）」，為全臺心衰竭照護寫下亮眼裡程碑。此獎項肯定奇美團隊多年耕耘成果，也象徵臺灣醫療品質與國際接軌的榮耀。

展望未來，奇美醫院將以「成為值得信賴、全國標竿的心臟衰竭照護團隊」為願景，持續深化臨床實證與跨專業整合，讓心衰竭病人獲得更精準、更有溫度的醫療照護，讓世界看見台灣醫療的實力與溫度。