蘆洲廂型車撞破超商大門！駕駛疑吃感冒藥恍神　一家四口驚魂

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區今（29）日清晨發生車禍，一名55歲的黃姓男子駕駛廂型車行經中山一路時，疑似因服用感冒藥導致精神不濟，車輛突然失控，先是連續撞毀路邊3座Ubike租借站，隨後更直接衝進一家超商大門，造成玻璃門碎裂、貨架受損。車上的爸爸頭部擦挫傷送醫，媽媽跟妹妹則輕傷無需就醫，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

▼監視器拍下黃男開車衝進超商大門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今日清晨7時許，黃姓男子駕駛廂型車行經蘆洲區中山一路293號前，不明原因突然偏離車道，直接衝上人行道，先是猛烈撞擊路邊的3座Ubike歸還站，隨後朝超商大門衝撞，造成超商的玻璃門嚴重碎裂，內部貨架也受到波及。

蘆洲分局獲報案，立即派員警趕赴現場。據悉，車上共載有3名乘客，都是一家人，準備要到附近市場買東西，其中，82歲的爸爸頭部擦挫傷，被送往市立三重醫院就醫；另外2名乘客53歲妹妹、79歲媽媽則僅受輕傷，無需就醫。

警方對駕駛黃男進行酒測，酒測值為0mg/L，初步排除酒駕可能。黃男供稱，前一晚他吃了感冒藥後導致精神不濟。目前肇事車輛已拖離現場，詳細的事故原因和責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼UBIKE歸還站被撞歪，超商大門玻璃碎裂，貨架受損 。（圖／記者陳以昇翻攝）