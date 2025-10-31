女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

▲嘉義縣警察局外觀。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃哲民／台北報導

嘉義1名女警官在警局裡上廁所，當場逮到男同事涉嫌偷拍，她主張警局吃案推託她申訴、卻讓偷拍者火速退休、害她被懷疑仙人跳，而警政署監督不周、嘉義縣政府消極不作為，均有過失，據此提告要求3者連帶國賠240萬餘元，台北地院審理認為她說的跟客觀事實顯不相同，判她全部敗訴，可上訴。

女警官提告指稱，2021年9月6日晚間6點多，她任職嘉義縣警局在警局上廁所，遭陳姓男同事偷拍、當場人贓俱獲，警局主管當天知悉，卻推託逾1年3個月，經她2度申訴，隔年2022年12月15日，她才收到警局調查結果，但內容欠缺性平意識，充滿傲慢與怠慢。

另一方面，陳男事發的第5天、同月11日獲准退休，女警官怒指當時尚未啟動性平調查，警局雖將陳男記過2次，卻沒提供她協助保護，導致警局內部傳出流言，揣測她與陳男不正當交往、仙人跳或有金錢糾紛，使她蒙受二次甚至多次傷害。

此外，女警官指時任局長允諾她調職脫離被害環境卻告吹，她反從主管職被調整為非主管職，自認遭職場霸凌，且案發1年1個月後，警局才製作案例教育宣導、案發1年半後，才改善警局女廁隔板離地間隙、增加防治針孔反偷拍措施。

女警官認為警局匿報吃案，又沒遮掩她個資，她被迫自費做心理諮商保護隱私，更氣事發同年12月間，她在轄內開車自撞全毀，事故照片竟在網路流傳，她2度被不實檢舉到警政署遭跟監調查，警局卻稱無人洩密，她至今仍被污名。

女警官聲稱2022年7月向警政署求救、石沉大海，面臨警政執法機關無情背叛、飽受折磨，主張嘉義縣警局一連串違法失職，警政署未盡責監督，嘉義縣政府沒處理她的申訴，「造成嘉義縣當地婦女於公家機關工作環境增添疑慮」，要求3者連帶國賠共240萬2095元，並在報紙頭版刊登她勝訴判決主文。

嘉義縣警局反駁指出，女警官案發當日做筆錄暫不提性騷擾申訴與刑事告訴，2天後請朋友向時任局長轉達「同意採低調和解方式讓陳員儘速退休」，陳男依約自請退休，警局也記過懲處陳男，隔年2022年7月22日女警官重申已跟陳男和解，但3個多月後，11月4日提出申訴。

警局立刻調查並決議陳男成立性騷擾，並依女警官保密意願，沒在婦幼案件系統建檔，女警官反過來提行政訴訟追究警局疏失，行政法院已判她敗訴。

嘉義縣警局指稱，案發後協助女警官調離原單位，准她休公傷假、病假共約3個月，隔年2022年又為此核准公假7天、病假5天、休假30天，2023年更繼續核給公傷假共143天，充分休息調養，局長與同仁也關懷慰問，是女警官不要警局安排諮商。

至於女警官所稱車禍照片外流，嘉義縣警局指女警官在醫院內道路自撞，表示無需警員處理，事隔近1年才投訴，經查網路照片跟到場警員所拍照片均不同，可能是路人所拍，警局毫無違法失職。

警政署抗辯自稱非本案女警官僱主機關，也已要求嘉義縣警局處分未將女警官受害一事建檔立案的警員申誡1次，對於女警官2度被匿名檢舉，警政署僅採側面查訪等輕微手段查證，從沒跟監，更無所謂「以性別歧視控管職缺」、逼女警官改任非主管職情形。

嘉義縣政府指出，女警官在提告與提出申訴前，2022年10月18日逕自向縣府提起「再申訴」，雖不符合程序，縣府仍提供行政指導，警局後續也依法處理，監察院調查女警官的陳情，也沒糾正嘉義縣政府或要求改進。

北院裁定將本案移轉管轄到嘉義地院，經高院以警政署在北院轄區為由廢棄發回，仍由北院審理。法官審裡認為女警官的指控，與嘉義縣警局、警政署及嘉義縣政府相關處理結果等客觀事實，顯不相符，請求賠償與回復名譽欠缺理由，判她全部敗訴，可上訴。