社會 社會焦點 保障人權

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

3名國際交換女大生，投宿恆春33背包客棧，指控24日凌晨4時左右，有人闖進房間對著棉被打手槍自慰噴精，3人事後報警。50多歲王姓老闆矢口否認不法，今（25）日警方與縣府到場稽查時，老闆兒子坦承是他闖進房間噴精，目前人在分局做筆錄，詳細動機仍待釐清。縣府到場稽查後，依發展觀光條例第25條第2項開罰及第55條第5及7項規定處理，當場立刻停止營業。

▲▼ 恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案 。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供）

▲恆春33背包客棧老闆兒子闖房噴精，3女學生嚇壞急報案。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供，下同）

▲▼ 恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案 。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供）

據了解，這3名來台潛水旅遊的國際交換女學生，入住恆春老街上的一間背包客棧中的4人房，當夜第4名房客未歸，因此房門未上鎖，凌晨5點左右，其中1名女大生聽到開門聲，本以為是房客回來，不料瞇眼一看，卻看到一名男子褪下褲子，對著她們的棉被打手槍，由於屋內燈光全暗，該女大生害怕不敢亂動，待男子離開後，她驚慌失措叫醒另2名同伴，3人迅速收拾行李，到恆春警分局報案。

▲▼ 恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案 。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供）

恆春警方獲報後立即展開調查，傳訊該王姓老闆到案，惟他矢口否認。警方今天下午陪同縣府到場稽查時，王姓老闆的30多歲兒子坦承是他闖進房間內噴精，目前已被帶回分局作筆錄，詳細動機仍待釐清。

▲▼ 恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案 。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供）

屏東縣政府旅遊處則強調，該民宿為非法旅宿業者，派員前往稽查，現場經營3間房，依發展觀光條例第25條第2項開罰及第55條第5及7項規定處理，當場立刻停止營業，如繼續營業，將採取停止供水供電等其他必要措施，以立即結束其非法經營。

▲▼ 恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案 。（圖／屏東縣政府交通旅遊處提供）

