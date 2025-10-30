豪放女戰3男出事了！2人沒戴套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass

▲3男酒店約女4P，因未遵守約定戴保險套涉嫌強制性交。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

丘姓、孫姓、馬姓3名男子日前與素不相識的女子小節(化名)相約開房，小節表明不排斥多人運動，但要求必須戴上保險套，結果小節清晨醒來，見到床上留有男性體液，驚覺遭無套對待，檢警獲報後循線找人，又找到偷拍的性愛影像，台北地檢署偵結，認丘、孫涉嫌違反小節意願，30日依強制性交、妨害秘密等罪起訴2人；馬男因不舉、無法戴套，獲不起訴。

據了解，這3名男子是在酒吧遇到小節，把酒言歡之際，其中1男開口約小節進一步交流，小節一口答應後，男方還猶豫一下，確認小節可否接受3男一起，小節表示只要全程戴好保險套，確保安全就可以。

雙方達成約定後，一起進房開始徹夜狂歡，隔天小節醒來，發現3個男生都不見了，剩她孤伶伶地一人，床上還有疑似男性體液，小節直覺3男根本沒做防護措施，或是在半途偷拔套，一怒之下報警提告。

警方循線找到3名涉案男子，檢察官一度安排雙方進行調解不成，認定丘男與孫男違背小節要求戴套的意願，觸犯強制性交罪嫌，其中孫男還趁4P混戰之際，偷偷拍下性愛影像，則涉嫌妨害祕密罪，依法將2人都提起公訴，至於馬男因未能勃起發生性行為，獲處分不起訴。