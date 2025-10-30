　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

范姜彥豐0收入對抗粿粿、王子！網炸鍋「創YT賺一波」急喊他幫忙

▲▼范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

▲范姜彥豐指控，妻子與王子婚內出軌。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐痛心指控，粿粿與王子婚內出軌，而且手上握有明確的偷吃證據，但妻子仍不承認，「可以當著我的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下！」由於經濟大權都由粿粿掌控，范姜彥豐坦言經濟陷入困難。對此，網友建議他，趕緊創立新的YouTube頻道，賺一波訂閱和點閱率，並喊話Andy老師幫忙教教范姜彥豐。

一名女網友在Threads表示，范姜彥豐影片中提到，婚後房產登記在粿粿名下，就連過去幾個月接案賺錢，也是匯進工作室的帳戶，「由她所控制，所以我無法取回」，加上目前工作全數停擺，導致他經濟上陷入了困境。

范姜彥豐也坦言，他聲量小也沒有經紀公司能幫忙，只能獨自站出來面對粿粿和王子，「我將面對的是未來的日子可能會更難熬！」接下來對方可能會開始造謠，共同編織謊言扭曲事實，藉由媒體人脈、社群聲量及網軍攻擊他，合理化兩人的脫序行為，「這些我都想過了，也許我不善言詞、影響力不如他們，但事到如今，我只想捍衛自己的道德標準與良知。」

對此，原PO認真建議，范姜彥豐應該要先開一個自己的YT頻道，把這部影片上架，「賺一波訂閱和點閱率」，同時喊話Andy老師可以幫幫忙，教一下范姜彥豐如何讓影片營利，「該賺的錢不要放棄，不然真的什麼都沒有了！」

無獨有偶，另一名網友也直呼，他已經追蹤范姜彥豐的社群平台，「如果能帶起再一波追蹤潮，至少讓范姜有能力接業配，才有經濟能力養小孩吧！」

其他網友則熱議，「范姜跟江宏傑跟Andy應該一起組一個『復仇者聯盟』」、「粿粿王子公關危機群先開起來」、「轉行當網紅，至少當個真正的富二代」、「我剛剛認真先找YT，沒有才去IG看的」、「他們可以合作上演逆襲」、「是不是再找江宏傑組團」、「力挺范姜，另外兩個人請全民抵制」。

▼王子坦言，對粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。（圖／翻攝自IG）

▲王子和粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持
樂天桃猿公布封王遊行路線　韓援廉世彬將到場
鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍
快訊／王子爆偷吃粿粿　一日店長活動突取消
王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走
1女戰3男出事了！2人無套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass
行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋
范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不
川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

旅宿業明年首季優先開放聘用菲籍移工　薪資門檻至少32K

高鐵站搭Uber可享點數回饋　再抽1600元等值車票

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

王子「1舉動」粿粿錯愕？眾人諷刺笑：直接爆

范姜彥豐、粿粿離婚金額能到多少？律師說實話

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

粿粿曾自信喊：不會出軌　星座專家當場打臉

粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

蔡阿嘎曬5合照不寒而慄！網驚認范姜彥豐粿粿

男星范姜彥豐昨日（29）控訴妻子粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），引發全台社會議論。YouTuber蔡阿嘎30日曬出5張合照，網友一看同框對象驚呼「太扯！每個都出問題！」

王子鬧粿粿「沒事都在做人」！露骨對話超離譜

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺

王子道歉文炎上！網喊抓包「不當兵原因」酸爆

王子隊友「老婆該不會有別人了」被說蹭話題

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

