范姜彥豐0收入對抗粿粿、王子！網炸鍋「創YT賺一波」急喊他幫忙

▲范姜彥豐指控，妻子與王子婚內出軌。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）



網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐痛心指控，粿粿與王子婚內出軌，而且手上握有明確的偷吃證據，但妻子仍不承認，「可以當著我的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下！」由於經濟大權都由粿粿掌控，范姜彥豐坦言經濟陷入困難。對此，網友建議他，趕緊創立新的YouTube頻道，賺一波訂閱和點閱率，並喊話Andy老師幫忙教教范姜彥豐。

一名女網友在Threads表示，范姜彥豐影片中提到，婚後房產登記在粿粿名下，就連過去幾個月接案賺錢，也是匯進工作室的帳戶，「由她所控制，所以我無法取回」，加上目前工作全數停擺，導致他經濟上陷入了困境。

范姜彥豐也坦言，他聲量小也沒有經紀公司能幫忙，只能獨自站出來面對粿粿和王子，「我將面對的是未來的日子可能會更難熬！」接下來對方可能會開始造謠，共同編織謊言扭曲事實，藉由媒體人脈、社群聲量及網軍攻擊他，合理化兩人的脫序行為，「這些我都想過了，也許我不善言詞、影響力不如他們，但事到如今，我只想捍衛自己的道德標準與良知。」

對此，原PO認真建議，范姜彥豐應該要先開一個自己的YT頻道，把這部影片上架，「賺一波訂閱和點閱率」，同時喊話Andy老師可以幫幫忙，教一下范姜彥豐如何讓影片營利，「該賺的錢不要放棄，不然真的什麼都沒有了！」

無獨有偶，另一名網友也直呼，他已經追蹤范姜彥豐的社群平台，「如果能帶起再一波追蹤潮，至少讓范姜有能力接業配，才有經濟能力養小孩吧！」

其他網友則熱議，「范姜跟江宏傑跟Andy應該一起組一個『復仇者聯盟』」、「粿粿王子公關危機群先開起來」、「轉行當網紅，至少當個真正的富二代」、「我剛剛認真先找YT，沒有才去IG看的」、「他們可以合作上演逆襲」、「是不是再找江宏傑組團」、「力挺范姜，另外兩個人請全民抵制」。

▼王子坦言，對粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。（圖／翻攝自IG）