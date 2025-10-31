習近平最後一個到場！APEC南韓慶州今開幕　李在明首次迎接

▲南韓總統李在明31日在慶州和白會議展覽中心APEC會場迎接中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓在慶州主辦今年度的亞太經合會議（APEC），今（31）日上午正式在慶州和白會議展覽中心（HICO）。為此，南韓總統李在明稍早親自迎接21個會員國的領導人，包括國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃、日本首相高市早苗、馬來西亞首相安華、新加坡總理黃循財、加拿大總理卡尼等，至於中國國家主席習近平則是最晚入場，這也是李在明首次與習近平見面。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明31日上午在慶尚北道慶州市和白會議展覽中心親自迎接21個APEC會員國的領導人到場，至於習近平則是於上午10時2分（台灣時間上午9時2分）才到場，這也是李在明、習近平兩人首次面對面，李在明以「歡迎到來」問候，並表示，「來這裡的路上還方便嗎」；習近平則回應「您好」。

在APEC第一場會議，將由李在明和各個會員國領導人進行非對外公開的對話，現場包括日本首相高市早苗、馬來西亞首相安華、新加坡總理黃循財、菲律賓總統小馬可仕、紐西蘭總理盧克森、加拿大總理卡尼，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲謝赫。

第一場會議主題為「邁向更緊密、更具韌性的全球」，李在明將在該場會議討論促進貿易與投資、強化亞太地區經濟連結、振興官民合作潛力。

據悉，此次會議場所為和白會議展覽中心，其中「和白」一詞來源於朝鮮三國時期新羅的「和白會議」，為新羅王國貴族針對國政討論所進行的會議，必須達成全場一致通過，象徵溝通後達成共識的過程。