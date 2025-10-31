無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

▲溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，引起各界議論。對此，日前傳出有望代表正國會參選北市議員的媒體人溫朗東30日表示，「想了一天，但還是過不了自己這關，我只能退出派系、退出選舉，我沒辦法為了要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺，很抱歉，讓大家失望了」。



溫朗東表示，這個禮拜忙著搬家，從新北八里租屋處搬到台北大直，兵荒馬亂，心力交瘁，再把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了。



溫朗東表示，但發生了「林岱樺事件」，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系、退出選舉」。



溫朗東認為，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重林岱樺捍衛清白與信仰，但自己無法為她背書，林岱樺可以努力，自己不批評，但無法力挺。「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺」。



溫朗東透露，目前因為自己並非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，很感謝，但自己一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，勢必要表態，勢必要支持林岱樺，自己沒辦法離開高雄，卻要高雄人支持跟他價值觀背離的候選人。



溫朗東說，搬到大直之後，到電視台方便許多，生活品質也好。但自己內心有個聲音越來越清晰「我是個高雄人，是高雄支持我，我才能走到今天」。感謝這段時間，在自己籌備選舉的路上，給予支持的朋友，很抱歉，讓大家失望了，請原諒自己的任性。



最後，溫朗東強調，大病一場之後，自己控制病情的方法，是做自己、講真話，這對他而言，是好好活下去的必要之舉，自己會繼續在適合的位置上，為台灣加油。

▼正國會派系黨公職發文挺林岱樺參選高選市長。（圖／翻攝自Threads／王義川）