空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

▲民進黨團砲轟台中市環保局將大量未經處理的廚餘，直接傾倒進霧峰掩埋場，並出示空拍照片，顯示廚餘水已大量外溢。（圖／市議員江肇國提供）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟禁令引爆全台廚餘去化危機，台中市政府的處理方式引發綠營砲聲隆隆。民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今（30）日聯合質詢，痛批台中市環保局竟將大量未經處理的廚餘，直接傾倒進霧峰掩埋場，並出示空拍照片，顯示廚餘水已大量外溢，形成被戲稱為「燕圾湖」的怵目驚心場景。

▲非洲豬瘟爆出第一時間，市府採取廚餘掩埋方式解決廚餘問題，卻引發各界質疑。（圖／市議員江和樹提供）



江肇國質詢時，拿出今日中午的空拍照片，直指霧峰掩埋場覆土區已有明顯水源溢流，鄰近烏溪及下游的阿罩霧圳，恐嚴重污染民生水源。他也不滿，環保局長陳宏益在面對為何沒鋪設防水布的質疑時，通通推稱「中央同意不用」，事後才改口「會再請示中央」。江肇國怒斥，環保局已經倒到一半才在請示，痛批環保局違背專業、便宜行事。

江肇國警告，現場高含水量的廚餘液，再混上焚化爐底渣，已形成「雙重污染」，質疑「難道不會有野豬跑進去喝水嗎？」他痛批環保局只會用「當年建置標準符合規定」來搪塞，卻不敢正視當下因錯誤決策引發的危機。

▲民進黨團砲轟市府廚餘政策恐釀二次汙染。（圖／記者游瓊華翻攝）



議員張家銨則從法規面切入，指控環保局對外宣稱整備的12處臨時掩埋點，多為封場多年的舊垃圾場。她質疑，這些場地在未經整理下，防水層、集水池、截流溝等設施是否完備？她強調，依《廢棄物清理法》與《環評法》，已封閉的掩埋場若要再啟用，須依法報核並完成環評程序，但市府僅以「緊急」為由逕自開場，不僅是行政瑕疵，更是「違法操作」。

副市長黃國榮於答詢時，坦承霧峰掩埋場「確實需要新的防水布」，間接證實了現場防滲系統早已失效。議員蔡耀頡隨即痛批，環保局長陳宏益放任亂倒廚餘，造成二次污染與外溢風險，已然不適任。

3位議員共同要求，市府必須立即查明霧峰掩埋場的實際狀況，全面檢視所有掩埋場的廚餘傾倒情形，並公開滲出水的監測數據，儘速採取補救措施，防止污染擴大，以保障市民的用水安全。