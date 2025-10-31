　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「誰不想當王子老婆」　HOOK舊片出土被封預言家

記者黃翊婷／綜合報導

男星范姜彥豐近日指控王子（邱勝翊）介入他與妻子粿粿的婚姻，掀起社會大眾關注，網路上也開始出現各式各樣的迷因、哏圖。還有網友貼出YouTuber HOOK日前到歐洲旅遊的舊影片，一句「誰不想當王子的老婆呢」，意外被封為「大預言家」。

▲▼王子邱勝翊「美國音波 極透+ 」一日大使。（圖／記者周宸亘攝）

▲王子邱勝翊被控介入他人婚姻，引發大眾關注。（資料照／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

YouTuber HOOK日前到歐洲旅遊，並拍片介紹哈布斯堡家族歷史，她在10月初發布的影片中以「女性最想嫁的排行榜」帶出主題，直言第三名就是王子，「誰不想當王子的老婆呢？」接著幽默一轉話題，將歷史上的王子轉換為同名藝人，自問自答道，「誰？我尊重你，因為我以前喜歡敖犬，但我也喜歡王子喔！」

結果不到1個月，王子邱勝翊被爆介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，有網友翻出HOOK的影片，笑稱「原來是大預言家嗎？」其他網友也紛紛留言開玩笑，「預言家」、「這算是一種死亡筆記本／大預言家嗎」、「笑死，我也有看這集」、「全場唯一真預言家」、「這波HOOK大贏」。

而關於外界紛爭，王子邱勝翊29日發表道歉聲明，強調自己並未介入他人婚姻，但在得知女方協議離婚的過程中，卻從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式」、「錯誤就是錯誤，沒有藉口」，他已經深切反省，未來會更謹慎並改進自己。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」
川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平
普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車
黃仁勳兒坦言：幫老爸工作「有時辛苦」　提醒年輕人一定要學AI
美乳女神「上空透視照」曝光　百萬人朝聖
淡水今晨3鐵皮屋惡火　黑煙沖天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

被錢砸醒！　今發「6津貼」近10萬入帳

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

「誰不想當王子老婆」　HOOK舊片出土被封預言家

李多慧「郭泓志放火啦」蝦皮兌現承諾　爆炸頭入鏡滿滿諧音哏

范姜彥豐見「粿粿妊娠紋」2人都哭了　結果很烏龍

日球星約「AV女優」招數曝光！　七瀨愛麗絲點頭揭原因

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

護理女神傳「馬來西亞失聯多日」過世　AV女優發文悼念

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

被錢砸醒！　今發「6津貼」近10萬入帳

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

「誰不想當王子老婆」　HOOK舊片出土被封預言家

李多慧「郭泓志放火啦」蝦皮兌現承諾　爆炸頭入鏡滿滿諧音哏

范姜彥豐見「粿粿妊娠紋」2人都哭了　結果很烏龍

日球星約「AV女優」招數曝光！　七瀨愛麗絲點頭揭原因

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

護理女神傳「馬來西亞失聯多日」過世　AV女優發文悼念

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

羅伯斯繞壘挑戰爆笑「仆街」！滿身紅土逗笑全隊

輸入「萬聖節」就有驚喜！LINE小夥伴陪你一起Trick or Treat

疑犬隻闖入國道…嘉義水上段「2汽車追撞」！釀1傷送醫救治

特殊需求者潔牙競賽　嘉義縣推動口腔健康大作戰

衝進樹林找愛犬「人狗都迷路」　內埔警出奇招Line定位助脫困

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長　全力推動地方建設及民生服務

快訊／台積電漲20元至1520平天價　台股開低翻紅漲逾150點

曾2度來台追颱風　「傳奇追風人」追梅麗莎消失48小時

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

生活熱門新聞

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

這波較強涼一周　北台入秋首現1字頭

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

網笑稱范姜彥豐江宏傑組CP　本尊親回

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

更多熱門

相關新聞

網笑稱范姜彥豐江宏傑組CP　本尊親回

網笑稱范姜彥豐江宏傑組CP　本尊親回

男星范姜彥豐近日指控王子（邱勝翊）介入他與妻子粿粿的婚姻，引發各界關注。曾任民主進步黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓半開玩笑表示，不想再追王子跟粿粿的新聞，「我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起」，沒想到掀起網友們留言熱議，就連江宏傑本人也來留言回覆，「嗯～謝你囉」。

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

關鍵字：

王子邱勝翊HOOK

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿婚內出軌　知情人士2個月前早爆料

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面