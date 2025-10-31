「誰不想當王子老婆」　HOOK舊片出土被封預言家

記者黃翊婷／綜合報導

男星范姜彥豐近日指控王子（邱勝翊）介入他與妻子粿粿的婚姻，掀起社會大眾關注，網路上也開始出現各式各樣的迷因、哏圖。還有網友貼出YouTuber HOOK日前到歐洲旅遊的舊影片，一句「誰不想當王子的老婆呢」，意外被封為「大預言家」。

▲王子邱勝翊被控介入他人婚姻，引發大眾關注。（資料照／記者周宸亘攝）

YouTuber HOOK日前到歐洲旅遊，並拍片介紹哈布斯堡家族歷史，她在10月初發布的影片中以「女性最想嫁的排行榜」帶出主題，直言第三名就是王子，「誰不想當王子的老婆呢？」接著幽默一轉話題，將歷史上的王子轉換為同名藝人，自問自答道，「誰？我尊重你，因為我以前喜歡敖犬，但我也喜歡王子喔！」

結果不到1個月，王子邱勝翊被爆介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，有網友翻出HOOK的影片，笑稱「原來是大預言家嗎？」其他網友也紛紛留言開玩笑，「預言家」、「這算是一種死亡筆記本／大預言家嗎」、「笑死，我也有看這集」、「全場唯一真預言家」、「這波HOOK大贏」。

而關於外界紛爭，王子邱勝翊29日發表道歉聲明，強調自己並未介入他人婚姻，但在得知女方協議離婚的過程中，卻從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式」、「錯誤就是錯誤，沒有藉口」，他已經深切反省，未來會更謹慎並改進自己。