鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

▲▼ 鹿草鄉長照據點+1，百禧日間照顧中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教中華聖母基金會在嘉義縣鹿草鄉設立「鹿草百禧日間照顧中心」，日前正式舉行揭牌儀式。縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、衛生福利部長期照護司副司長吳希文等人出席，共同見證鹿草鄉長照服務新里程。

日照中心由中央前瞻計畫補助2,410萬元，鹿草鄉公所自籌190萬元，並獲民眾蔡明瑾小姐慷慨捐贈400萬，作為室內裝修、無障礙廁所建置及適老家具輔具採購經費。基金會以蔡小姐父親之名為中心命名，感念其深厚心意。

中心1樓為社區活動中心暨災民收容所；2樓為日照中心，由中華聖母基金會提供服務，全室採無障礙零死角設計，引進日本高齡友善家具與輔具，並設置多功能活動區、備餐區與無障礙廁所，配置智慧量測設備及資訊系統；3樓為鹿草鄉A級社區整合型服務中心，提供照顧計畫擬定、專業轉介與資源連結等服務。

鹿草鄉公所另向重寮國小爭取活化校園用地，經協調後劃分部分校園土地興建中心，未來將推動老幼共學，營造社區共融的全齡共享空間。

玉山銀行受託菩月樂齡公益信託捐贈日照中心復康巴士乙輛，並與玉山志工基金會攜手為13間日照中心及團體家屋導入智慧化量測設備與資訊系統，以科技提升長照品質。

揭牌儀式呼應「老幼共融」主題，安排長輩與學生共同敲響入學鑼、歡樂合奏「小蜜蜂」，氣氛溫馨動人。

翁章梁表示，嘉義縣老年人口眾多，若僅靠嘉義縣財政無力設置完善照顧網路，感謝中央長期推動長照計畫，為地方提供大量助力，同時感謝中華聖母基金會與聖馬爾定醫院合作承接嘉義縣多處長照服務，展現公私合力成果，落實「中央支持，地方用心」。

鹿草百禧日間照顧中心提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送與家庭支持等服務，民眾可撥打1966洽詢，或電洽鹿草百禧日間照顧中心(05)375-1566，將有專人提供服務。