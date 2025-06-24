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OPPO首談市佔被vivo超車　總經理認調整策略中：想做個有溫度品牌

記者蘇晟彥／台北報導

OPPO在近期市佔率被vivo超車，在Reno 14系列上市記者會後，OPPO總經理劉金接受媒體聯訪，坦承目前OPPO在台灣正在進行市場策略調整，期盼能在高階市場突破，但並不在意市佔率的浮動，強調「OPPO目標是成為一個有溫度的品牌」，此外，他也提出「長坡厚雪」的理論，指出將所有細節做好，最終市場的回報、客戶的口碑就會呈現在數字上。

▼OPPO台灣總經理劉金接受媒體聯訪。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO台灣總經理劉金 。（圖／記者蘇晟彥攝）

劉金在受訪時就立刻被媒體詢問，「市佔率被vivo超越目前的策略應對」，劉金指出，自己並不會在意市佔率的數字，但目前OPPO在台灣策略確實在重新梳理中，希望能成為一個「有溫度的品牌」，同時將TA轉向到18-35歲的年輕用戶，但最終極的目標是能在高端手機市場（800美金）做到突破，在去年年增長就達到3.8倍。

劉金也提出了一個「長坡厚雪」理論，從四個面向高高的山、長長的坡、寬寬的河及厚厚的雪來看市場趨勢，認為目前市場已經從傳統的4P（產品、價格、通路、促銷）變成5P（多了一個People），強調在市佔部分並不是絕對的關鍵，認為企業長期發展都會經過一些高低坡，但只要將所有關鍵點做好，亮眼的銷售、高市佔率就會自然反饋到品牌身上。

他提到，新推出的 Reno 14 系列被認為極具競爭力產品線，目標銷量要比上一代成長20%以上，在眾多品牌追逐的「摺疊機大戰」中，OPPO並不會參加，至少今年不會在台灣看到上市，取而代之的是透過「雙旗艦」（FIND+Reno）的策略進行佈局。

但有媒體提到，OPPO在台灣的上市策略節奏太快，劉金也指出確實這幾年代數的更新較快，但是是為了能讓消費者立刻體驗到不同的技術，Reno 14在台灣也是除了中國外，全球第一個上市的市場，足見總部對於台灣市場的重視程度。

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