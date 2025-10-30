王子偷吃人妻形象大崩塌！陸網心碎：4228天的喜歡結束了

▲粿粿與王子近日陷入出軌風波。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



記者楊庭蒝／綜合報導

男星王子（邱勝翊）近日被范姜彥豐指控，介入其妻粿粿婚姻，引發軒然大波。雖然王子已在29日晚間於社群發文致歉，承認與粿粿互動「超越朋友界線」，但風波仍在網路上延燒，尤其在微博掀起激烈討論，大批網友痛批「童年偶像崩壞」，留言區幾乎淪陷。

不少中國網友坦言難以接受偶像捲入婚內情，跑到王子最新的微博貼文留言，「關注你4228天，沒想到居然是這樣的結果」、「從棒棒堂那會就喜歡著王子，結果竟然插足別人婚姻，唉…就到此為止吧。」

還有粉絲氣憤表示：「那麼多漂亮未婚的看不見嗎？非要人妻？」、「最起碼的界限都不知道嗎？」留言一面倒地表達失望與不滿。

此外，王子微博底下開始下個月16日在上海有一場音樂會，因為此次的風波出現了「退票潮」。原本留言區滿是「期待演唱會」、「哥哥要多穿點」等粉絲互動，如今全變調：「退票啊啊啊！」、「現在都開始退票了，你可以去買1v1了。」有網友更諷刺，「市場太大捨不得放棄對吧？怎麼不敢承認吃了別人老婆？」、「快40了還不懂界限，好好被教訓一下吧。」

雖然主流輿論幾乎一面倒，但仍有少數粉絲選擇寬容，留言：「錯誤就是錯誤，他已經道歉了」、「至少比裝死好，會承擔也值得肯定」。然而多數網友並不買帳，指出「出事後才講真話太遲了」、「從傾聽到越界，你早就知道那是人妻」。