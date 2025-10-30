追彩券西施被拒！他掏美工刀猛砍嗆「1命配1命」　重判10年8月

▲陳姓男子因追求彩券行女店員遭拒，心生不滿對其攻擊後，畏罪自焚遭救回 。（圖／記者林東良翻攝）

記者潘鳳威／台南報導

台南市北區今年6月22日發生一起駭人凶殺案！59歲陳姓貨車司機因追求彩券行女店員遭拒，竟多次傳訊恐嚇、尾隨對方，最後在彩券行內持美工刀和椅子猛砍、毆打，導致女子重傷、臉部重創、行動能力受損。台南地方法院審理後，依殺人未遂和恐嚇罪，合併判處有期徒刑10年8月。

判決書指出，陳男與被害女子原先互動良好，常以「乾兄妹」互稱。未料陳男對女子展追求遭拒後，竟情緒失控，三不五時就要對方回訊息、報行蹤，若不理會就以威脅方式報復。今年4到5月間，陳男三度傳訊恐嚇，以女子女兒的照片威脅「要對她不利」，還多次跟蹤女子，將鋸子放在她的機車上，使其心生畏懼。

6月22日上午，陳男持美工刀前往女子上班的彩券行，揮刀攻擊其頭部並以腳猛踹，還抄起椅子朝她頭部連續攻擊。怒喊「我一定一命配一命」、「絕對要你死」。

女子倒地後頭部撕裂、顱內出血、鼻骨骨折、手臂多條肌腱與神經斷裂，傷勢嚴重。陳男見狀不但不救人，反而逃到山區丟棄手機、企圖自焚畏罪，最後被警方逮捕送醫才撿回一命。

台南地方法院開庭審理，陳男坦承犯行，並表示願支付10萬元補償金給女子。不過，法官查出他先前曾因過失傷害罪遭橋頭地院判刑4個月，去年6月才執行完畢，出獄後仍不知悔改。法官認為，陳男手段兇殘，造成被害女子終身傷害，雖未釀成死亡悲劇，但行為已構成殺人未遂，罪行重大，不足以減輕刑責，依殺人未遂罪及恐嚇危害安全罪，合併判處有期徒刑10年8月，全案仍可上訴。