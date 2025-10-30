遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

▲前彰化市長邱建富參加民進黨縣長初選，今日成立競辦。（圖／競辦提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2026年彰化縣長選戰逐漸升溫，民進黨內有立委陳素月、彰化市長林世賢、屬正國會派系的立委黃秀芳、前彰化市長邱建富，邱因執意參選遭正國會除名，他今(30日)搶先成立競選辦公室，現場湧入數百名支持者。宣稱自己在各項民調中都名列前茅，強調「沒有理由不戰到最後一刻」，為民進黨內初選投下震撼彈。

「這場選戰我已經準備了十二年！」邱建富在成立大會上激動表示。他細數過去這些年來，不分派系為黨內同志輔選的經歷，強調自己對得起民進黨和彰化鄉親。面對黨內其他競爭對手，他直言這次已無退讓空間，將堅持參選到底。

▲前彰化市長邱建富參加民進黨縣長初選，今日成立競辦湧入多位黨籍民代力挺。

邱建富提出「中央地方齊心」的競選主軸，「現在民進黨在國會是少數，更需要地方政府配合。」他主張讓立委專心在國會打拚，而彰化就應該交給有準備、有經驗的他來領導。同時，他再三強調初選必須「公平公正」，並以過去徵召人選多次敗選為例，認為只有經過初選考驗的候選人才能真正贏得勝選。

對於媒體點名現任立委黃秀芳、陳素月較被看好，邱建富強調，雖然自己已11年沒有參與選舉，且目前沒有公職在身，但從未離開基層。他透露最新民調顯示自己極具競爭力。

▲前彰化市長邱建富參加民進黨縣長初選，今日成立競辦湧入不少支持者力挺。

邱建富強調，對「贏回彰化」充滿信心，因為「真民意才會贏」。他表示，彰化人最清楚誰最能代表他們的心聲，自己將用餘生投入地方發展，成為能跨越藍綠、凝聚共識的候選人，「選戰就像球賽，未到最後一刻不能放棄，我會戰到最後，看見勝利的光。」