快訊／神隊友來了！企業捐1千劑「豬瘟檢測劑」　潛伏期就能驗出

▲立委黃秀芳牽線民間企業捐贈1000劑非洲豬瘟檢測劑，在潛伏期就能揪出病毒。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

防治非洲豬瘟神隊友來了！為擴大篩檢量能，民間企業捐贈1000劑非洲豬瘟檢測試劑，不僅縮短檢測時間，還能一次檢測10頭豬隻，更能在豬隻未發病的潛伏期就揪出病毒，具備高達99.99%的準確度，將大幅提升第一線的篩檢效率。

▲傳統檢測流程往往需要5至6小時，但捐贈的試劑不僅縮短了等待時間。（圖／記者游瓊華攝）



據悉，這次捐贈活動係由民進黨立委黃秀芳牽線。這批檢測試劑最大亮點操作簡易，一個試劑就能同時檢測10頭豬隻的檢體，大幅提升篩檢效率，解決了過往檢測耗時費力的痛點。據了解，傳統檢測流程往往需要5至6小時，而試劑縮短了等待時間，更將防線提前至病毒潛伏期，讓防疫單位能搶在疫情爆發前提早介入，防堵擴散。

捐贈單位台灣賽默飛世爾科技以及基龍米克斯生物科技公司表示，這款檢測試劑已通過歐盟（EU）及世界動物衛生組織（WOAH）的雙重認證，具備國際級水準，其高靈敏度的特性，除了能用於豬隻檢體外，也適用於「環境檢測」，例如採集屠宰場、運輸車輛或飼料廠的環境樣本進行篩檢，找出潛在的病毒污染源，此次民間企業的義舉，展現公私協力守護台灣豬農的心血，也為防疫網注入強心針。