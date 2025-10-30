　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「美濃大峽谷」柯志恩告民進黨誹謗出庭　重申與石麗君完全無關

▲▼柯志恩 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲立委柯志恩到高雄地檢署出庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

立委柯志恩勘驗美濃大峽谷時與地主石麗君一同現身，民進黨官方臉書粉專發布貼文圖卡，指稱她和疑似盜採砂石地主同框，柯志恩在9月13日提告民進黨毀謗，雄檢今（30）日召開偵查庭，柯親自出庭，再度痛批民進黨中央連高雄地方議員黨籍都搞不清楚，胡亂指控無黨籍議員朱信強助理為柯志恩自家助理，意圖混淆視聽，妨害她的個人名譽，所以才提告。

柯志恩表示，朱信強是無黨籍議員，石麗君那天只是因為她去美濃大峽谷會勘時，朱議員人剛好在法國訪問，所以派他的特助來現場陪同會勘，事情就是這麼單純，可是現在外界有太多的謠言與扭曲，連民進黨自己的官方臉書都這樣造謠，說她是柯的特助。對於這樣的造謠，當然要提出妨害名譽的告訴。

柯志恩強調，美濃大峽谷的會勘，是她接獲民眾陳情後揭露環境破壞的問題，至於石麗君是朱信強的助理，「她的背景我並不認識、不知道，也完全與我無關。」她只是一起陪同會勘的工作人員，沒有任何私人關係，但外界仍持續造謠，所以她要嚴正提出告訴，釐清事實。

據了解，由於石麗君28日被橋檢聲押獲准，因此雄檢考量管轄權的問題，因此今天召開偵查庭，討論管轄權是否移轉的問題，而柯志恩也親自出庭。

10/28 全台詐欺最新數據

