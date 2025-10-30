鄭麗文稱賴清德變「麻煩製造者」　綠嗆：重複中共論調背離台灣主權

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，她難得要幫賴清德講句話，賴快變美國口中的麻煩製造者，難道不是因爲他完全配合美國嗎？對此，民進黨今（30日）回應，鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與中國國台辦如出一轍，批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」。鄭麗文身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，嚴重背離台灣主權與民主共識。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。國民黨主席當選人鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，這不就是暗指台灣是麻煩製造者嗎？她笑著說，她難得要幫賴清德講句話，賴快變美國口中的麻煩製造者，難道不是因為他完全配合美國嗎？

民進黨發言人韓瑩指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨，多次遭到美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當做談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的，當國民黨主席不斷重唱中國的說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。