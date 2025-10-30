　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

北院審理京華城案，昨傳喚前行政院政務委員張景森，沈慶京主張，曾任台北市都發局長的張景森曾在監察院調查時提到，京華城樓地板面積是永久性保障，而非僅是一次性，因此聲請張景森作證。張景森則說，「一次性」是當年見解，但拿不出證據，如果北市府當年表明是「一次性」，相信京華城不會答應。監察院今（30日）說明，「一次性保障」為台北市政府（柯市長及蔣市長任內）、內政部、台北高等行政法院所認同，而台北市政府未深究相關法規，以不合理之對價性，容許增加20％容積獎勵，自有明顯違失。

監察院指出，台北市政府110年11月1日公告京華城購物中心原址容積獎勵細部計畫案，創設「韌性城市貢獻」等三項獎勵項目，核給20％容積獎勵（「商三」容積率560％×20％），不僅牴觸上位法規「台北市土地使用分區管制自治條例」（下稱台北市土管條例）第25條，與內政部訂定「都市計畫細部計畫審議原則」第8點之容積率上限規定，且給予之容積獎勵額度與申請人貢獻（負擔）程度之間亦屬失衡，難認有該府宣稱之所謂「對價性」，均有重大違失，前經監察院內政及族群委員會於113年1月16日通過糾正案。

對於張景森說法，監察院說明，「一次性保障」為台北市政府（柯市長及蔣市長任內）、內政部、台北高等行政法院（以及後續監察院諮詢專家學者）所認同；京華城公司中途放棄訴訟，改以缺乏法令依據之「變形」方式申請20％容獎，實非正途。

監院指出，台北市政府（柯文哲市長及蔣萬安市長任內）、內政部、台北高等行政法院，以及本院113年糾正案所諮詢之專家學者，均一致認為本案「允建樓地板面積保障」是一次性保障，應無疑義；京華城公司既主張該「允建樓地板面積保障」可重複適用，並於107年間提起行政訴訟，此一訴訟權利自應受各方尊重。

監察院指出，然而京華城公司卻於法院109年7月16日判決駁回前，在109年7月3日以缺乏法令依據的「變形」方式，申請20％的容積獎勵，雖同步上訴二審，卻又在台北市政府110年11月1日正式公告核給20％的容積獎勵後，於111年7月18日撤回上訴，其中途放棄訴訟權利而另循缺乏法令依據的「變形」容積獎勵，而台北市政府未深究相關法規，以不合理之對價性，容許增加20％容積獎勵，自有明顯違失。

京華城購物中心原址，是在80年間基於開發許可及土地變更回饋精神，以捐地三成等附帶條件，由「第三種工業區（工三）」變更為「第三種商業區（商三）」，其都市計畫書與附件記載捐地後所餘七成「商三」土地之容積率是按560％計算，另給予120,284.39㎡「允建樓地板面積保障」。

監察院指出，由於台北市政府（都發局）一再曲解容積率為392％（實則392％是指把捐出的公園、廣場納回分母計算的「粗容積」），以致引發爭議，嗣經監察院糾正並經106年12月21日台北市都委會第721次委員會審議通過確認容積率為560%（多數都委會委員同意容積率為560%，且並無委員認同容積率為392%），並由台北市政府於107年1月18日公告，容積率560%已無爭議。

監察院表示，另台北市政府因認120,284.39㎡「允建樓地板面積保障」本質僅屬「一次性保障」，亦即京華城購物中心原址重（新）建時，不能再次適用該「允建樓地板面積保障」，而須回歸適用「商三」法定基準容積率上限之560％，故於上述107年1月18日之公告同時將該「允建樓地板面積保障」刪除。

京華城公司因不服上述處分而於107年間提起行政訴訟，主張再次適用「允建樓地板面積保障」，但遭台北高等行政法院於109年7月16判決駁回，法院也認定僅是一次性保障。由於台北市政府、內政部、台北高等行政法院及本院後續113年糾正案所諮詢之專家學者，均一致認為「允建樓地板面積保障」是一次性保障，應已無疑義。

監院指出，另查，內政部亦於113年5月14日以台內國字第1130804795號函知各縣市政府，一、都市計畫賦予允建容積率或額外再給予容積獎勵，因涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項，應有法律或法律明確之授權為依據。細部計畫容積獎勵不得逾越依「都市計畫法」第85條制（訂）定之省、市施行細則或施行自治條例（以下簡稱都市計畫法施行細則）規定，且不得違反主要計畫有關強度之指導規定。

二、都市計畫法施行細則已明定容積獎勵規定，建築基地申請獎勵應依施行細則規定辦理，不應捨棄施行細則規定，由申請人自行擬定或變更細部計畫創設其他容積獎勵規定。三、容積獎勵為建築基地開發或設計符合法令獎勵規定所增加之容積樓地板面積，其增加之容積權利屬一次性，建築基地未來重建時仍應依法定基準容積辦理。

監察院認為，京華城公司既主張本案「允建樓地板面積保障」可重複適用，並於107年間提起行政訴訟，此一訟權利自應受各方尊重。但是京華城公司卻於法院109年7月16日判決駁回前的109年7月3日，以缺乏法令依據的「變形」方式申請20％的容積獎勵（合計容積率為560％＋560％×20％＝672％），雖同步上訴二審，卻又在北市府110年11月1日正式公告核給20％的容積獎勵後的111年7月18日撤回上訴，其中途放棄訴訟權利而另循缺乏法令依據的「變形」容積獎勵，且北市府未深究相關法規，以不合理之對價性，容許增加20％容積獎勵，自有明顯違失。

此外，監察院也提到，「商三特」之「特」字僅係慣稱且非法規用語，使用分區無論有無冠上「特」字，容積率均應受土地使用管制法令之規範。

監院說明，都市計畫書於土地使用管制相關法令（例如台北市土管條例）之外另有特別規定者，於實務上常加冠「特」字，例如本案京華城購物中心原址係於80年間以附帶捐地30％方式，由「工三」變更為「商三」，並另有限做國際購物中心、辦公大樓等6種容許使用項目等限制規定，即因其有特別規定，於實務上冠乃以「特」字而稱為「商三特」，因此一「特」字，僅係慣稱且非法規用語，旨在區別之用，以避免建管人員未詳查而誤發建照。

監察院說明，換言之，使用分區無論有無冠上「特」字，其容積率仍應受土地使用管制法令之規範。基本上，本案如認京華城原址是商三「特」，就認為台北市都委會可任意創設核給容積獎勵，恐是對土地使用管制法制的誤解。

監察院也強調，監察院所糾正的是「機關」違失責任，並不以公務員「個人」為對象，是以相關公務員是否涉及「圖利」等刑責，並非上述糾正範圍，而是屬於法院的職權，監察院基於憲法權力分立原則，尊重法院之審理權限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元
快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場業者交保　檢不服提抗告
中職金手套獎名單公布！　4選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸
外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍
川普：川習會沒談到台灣　有討論「很多晶片」
不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

獲正國會支持　林岱樺控遭網軍攻擊「短時間千則重複性惡意留言」

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

醫師超時難留才！廖偉翔籲「加班免稅」　衛福部承諾：年底完成

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

「川習會中國是贏家」　邱毅：明年初恐碰觸最敏感的台灣問題

鄭麗文稱賴清德變「麻煩製造者」　綠嗆：重複中共論調背離台灣主權

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

分析正國會挺林岱樺有「這目的」　郭正亮：項莊舞劍意在沛公

遭正國會除名仍要選縣長！邱建富競辦今成立：有信心贏回彰化

獲正國會支持　林岱樺控遭網軍攻擊「短時間千則重複性惡意留言」

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

美中對話助全球經濟穩定　綠委樂見溝通：台灣更應深化與美日合作

醫師超時難留才！廖偉翔籲「加班免稅」　衛福部承諾：年底完成

修刑法！欠缺責任能力者不得死刑　特殊重大暴力10年以上不得假釋

「川習會中國是贏家」　邱毅：明年初恐碰觸最敏感的台灣問題

鄭麗文稱賴清德變「麻煩製造者」　綠嗆：重複中共論調背離台灣主權

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同行無奈：賣到沒朋友

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

重大突破！陸太空站首迎「小鼠先鋒」　神舟21號執行生命科學實驗

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

政治熱門新聞

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

正國會表態力挺林岱樺　賴瑞隆、邱議瑩、許智傑各自反應曝

戰車沿路噴黑煙　十軍團：柴油引擎的正常現象

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

更多熱門

相關新聞

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（29日）發文透露，柯文哲回家這兩個月，拜努力學習AI所致，自己覺得柯文哲思緒進步了，但在暗無天日的籠子一年，免疫系統嚴重受損，身上帶狀泡疹病灶侵襲很深，最近健檢報告出爐，這一年數值上出現的異常，「我會永遠記住怎麼造成的」。她也強調，這一年身心飽受凌辱折磨，對她這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了。

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

桃園經發局科長收數十萬　2人遭羈押禁見

桃園經發局科長收數十萬　2人遭羈押禁見

關鍵字：

京華城案沈慶京柯文哲圖利財團都更奬勵貪汙張景森北市府內政部監察院

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面