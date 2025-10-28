柯文哲再談京華城案　在張景森眼中「就是一個悲慘案件」

▲柯文哲再談京華城案，表示這個案子在張景森眼中「就是一個悲慘的案件」。（圖／記者李毓康攝）



記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲28日針對京華城案再度發聲，他表示，京華城案在前政務委員、前北市都發局長張景森眼中，就是一個「悲慘的案件」，他開完庭後也感到悲傷，「我被關了一年，但法庭上還在爭論京華城的容積獎勵依據哪一條法？我和這麼多被告，到底犯了什麼罪？」

柯文哲指出，張景森雖與前副市長林欽榮交情深厚，但對於2017年北市府片面刪除京華城樓地板面積保障並不認同，直言該做法「不當」。張景森在法庭作證時表示，若都市計畫變更導致容積下降，將造成民眾權益重大損失，必須有強而有力的理由支撐；但當時的都委會並未提出任何依據，他甚至說如果是他的都委會做出這樣的決定，他會要求記名投票，明確寫下自己的意見，說不定還會因此辭掉都委會委員。

柯文哲透露，張景森當時還說，京華城30年前經都市計畫變更後，取得約678％容積率（樓地板面積約12萬平方公尺），是因捐地30％、捐款逾2億元、協助多項公共建設才獲得，但北市府卻片面刪除，「告也告不贏，變成你的還是你的、我的也是你的」，批評決策「太莽撞、太不合理，也太鴨霸」。

針對檢方指控「都委會給容積獎勵無法律授權、涉嫌圖利」，張景森也在庭上反駁，強調《都市計畫法》本身就是法律授權，「都委會依法通過程序訂定容積率，是其職責所在，怎會變成圖利？」他也點出，案件起源於監察院2024年1月對北市府的糾正文，其中誤將京華城所在地列為「商三」用地，而非「商三特」，導致後續誤判，「監察院一開始就搞錯，檢察官又跟著錯，把無辜的人推入深淵」。

柯文哲感嘆，張景森說的沒錯，這確實是一個悲傷的故事。京華城履行與北市府的協議後，卻被片面撕毀，不僅資金、人力投入付諸流水，土地遭扣押、多人官司纏身，甚至有人家破人亡，「我被羈押禁見一年，被求刑28年半，許多公務員仍活在『圖利罪』法律定義模糊的陰影下，這是一個比悲傷更悲傷的現在進行式。」