台南市樂齡教育再創佳績　榮獲教育部第7屆樂齡奉獻獎6項殊榮

▲台南市榮獲教育部第7屆樂齡奉獻獎6項殊榮，展現推動高齡友善城市成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市致力打造高齡友善的終身學習城市，積極推動樂齡族群的健康促進、學習參與與社會連結，教育部日前公佈第7屆「樂齡奉獻獎」得獎名單，台南市共榮獲6項獎項，包括卓越領導獎2名、教學優良獎1名、志工奉獻獎1名、傑出帶領人獎1名及團體優等獎1項，繼先前樂齡學習政策獲教育部評定為特優後，再次展現亮眼成果。

市長黃偉哲表示，「樂齡奉獻獎」是教育部兩年一度的重要獎項，用以表揚長期投入樂齡教育、積極奉獻且成效卓著的個人與團隊。此次臺南市表現優異，充分展現市府團隊與各樂齡中心的努力成果。他特別感謝所有樂齡教育夥伴多年來的默默付出，並勉勵持續深耕推廣，讓更多長者能透過多元課程實踐活躍老化、樂享學習的生活。

教育局長鄭新輝指出，本屆得獎者中，榮獲卓越領導獎的樂齡學習示範中心主任鍾秀琴，自97年起帶領志工推動樂齡教育，成立「甜路路交通宣講團」及樂齡輔導團隊，近年更帶領團隊進駐曾文市政願景園區，將退場私校改造為「樂享創意基地」。同樣獲得卓越領導獎的大內區環湖樂齡學習中心副主任嚴秀鳳，退休後全心投入樂齡教育，以知性課程結合感性陪伴，帶動偏鄉女力與社區學習圈的蓬勃發展。

榮獲教學優良獎的吳淑妃老師，退休後投身樂齡教育，將生命敘事與性別平權融入課程，打造「沒有打瞌睡的核心課程」，讓長者在笑聲中重拾自我價值。獲得志工奉獻獎的鄭祺翰，運用醫療與資訊專長協助中心推動數位化服務，陪伴長者跨越數位鴻溝。榮獲傑出帶領人獎的徐淑梃則以藝術媒材與同儕共學為核心，成立「共友共好樂學團」，在後壁地區陪伴長者以創作療癒生命，實踐藝術共學與情感陪伴。

此外，榮獲團體優等獎的臺南市樂齡學習示範中心，自2024年進駐曾文市政願景園區以來，持續推動空間再生與課程創新，推出「柚香學堂」、「婆姐學堂」及「坐公車輕旅行」等在地特色課程。執行祕書惠秋多年來以笑容與溫情陪伴長者，成為最動人的教育典範。團隊更積極整合跨局處及社區資源，協助全市38所樂齡中心推動講師與志工培力、代間共學及數位創新，為市民開啟學習與活力並存的「第三人生」。