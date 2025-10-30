　
社會 社會焦點 保障人權

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

▲甲仙一棟民宅發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林男被分手後，跑到女友租屋處縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（47歲）在今年國慶日凌晨疑因分手又被女友收回鑰匙，竟情緒失控，一怒之下「搬瓦斯報復」，他將瓦斯桶搬進女友租屋處，打開瓦斯閥門讓氣體逸散，接著叼起香菸點火，瞬間引爆火海。整間屋子陷入火舌吞噬，林男逃生不及被燒傷，所幸被消防員救出撿回一命，檢方偵辦後，依公共危險罪將他起訴。

檢方指出，事發在今年10月10日凌晨2時許，林男與交往中的王姓女子因感情問題爆發爭執。林男情緒激動，當場揚言輕生，嚇得王女趕緊報警。警方到場後，將林男送醫安置，王女則趁機收回他手中的租屋處鑰匙，決心斬斷這段糾葛。

沒想到林男出院後怨氣難消，竟直奔王女位於高雄鼓山區的租屋處報復，他先搬出一桶瓦斯放進房內，打開閥門讓瓦斯不斷外洩，氣體瀰漫整屋後，再點燃香菸吞雲吐霧，結果瞬間引爆猛烈火勢。火舌吞噬客廳、天花板與棉被、沙發、貓跳台等物品全遭燒毀，火光竄出窗外，鄰居驚呼連連。消防人員趕抵現場灌救，從屋內救出昏迷的林男，所幸送醫搶救後撿回一命。

檢警後續調查，林男坦承因心生不滿才放火「出氣」。由於全案事證明確，檢察官今（30）日依公共危險罪將他起訴。

10/28 全台詐欺最新數據

關鍵字：

瓦斯桶縱火分手報復公共危險

