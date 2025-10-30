別指望川習「穩定世界局勢」　紐時：強人時代危險回歸

▲美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」剛剛在南韓釜山落幕，外界預期美中敲定貿易框架協議，為雙邊關係帶來穩定性。但《紐約時報》一篇社論指出，「不要指望習近平跟川普能夠穩定世界」，不論2位領袖發表哪些言論或達成何種握手協議，都不太可能代表真正的長久和解，「歡迎來到新的強人時代」。

《紐約時報》28日社論指出，當今世界處於緊繃狀態，聯盟關係瓦解、暴力衝突頻傳、動盪彷彿成為常態，正是因為全球領袖日益傾向透過「個人意志」而非「遵循規則與共識」治國。

儘管2人與各自領導的國家均存在巨大差異，但川普與習近平都試圖讓國家政治體制順從自己的意志，「川普把共和黨挾持為個人政治工具，習近平對中國的控制程度就連毛澤東也會忌妒。」

由於缺乏國內約束力，他們掌握的談判自由度很大，卻也導致任何潛在協議都很脆弱，非常容易變化，即便違背承諾或突然改變路線，在國內也幾乎不必承擔任何後果。

此外，「缺乏約束可能不利於全球安全」，因為強人不會面臨問責，不必實現承諾，因此威脅也缺乏可信度，對手很難判斷真正的紅線在哪裡。舉例來說，川普多次向普丁發出最後通牒，要求在烏克蘭停火，但都被系統性地無視。

在這種環境下，國際行為的保護機制逐漸消失，增加了衝突的可能性。越來越多研究顯示，專制領袖被阿諛奉承、助長其自我意識及政策信念的應聲蟲圍繞，更可能冒險、發動戰爭與升級衝突。

例如普丁嚴重誤判烏克蘭而發動戰爭、川普在加勒比海「法外處決」涉嫌販運毒品者並威脅攻擊委內瑞拉、習近平在南海及台海展開的公然軍事行動等，「跨洲衝突已經在上升，在這種領導人掌權的情況下，仍會持續下去。」

強人統治的後果也會滲入經濟日常生活，因為這種領導人更可能攻擊央行等國內獨立機構，就像川普正在對美國聯準會所做的那樣，而此舉可能加劇通膨，提高不可預測性。經濟平等與成長也會遭受衝擊，因為強人統治傾向忽視教育、公衛及基礎設施，把財富集中在菁英甚至親信手上。

據報，習近平家族已累積了超過10億美元的資產，而他同時利用反腐敗運動剷除異己。川普第2任期恰逢家族加大參與中東房地產、加密貨幣和許可費等交易。

最後，專制統治也會製造「內部敵人」而加劇恐懼，例如川普政府發動移民突襲，向民主黨把持的城市派遣國民兵等，破壞私人資產並且拘留美國公民等。

文章直指，過去一個世紀建立的制度化治理模式正在消失，「川普與習近平的會面可能不是對中美關係提供保證，而是確認強人統治的不可預測性與動盪已經回歸。」