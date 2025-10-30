范姜彥豐最後溫柔「選1關鍵時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復

▲《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎實境節目主持人獎。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐表示，自己看過明確的出軌證據，未料粿粿竟說謊發誓，連眼睛都不眨一下，讓他痛心看清枕邊人。有網友感嘆，范姜彥豐沒選在金鐘獎前爆出醜聞事，還讓王子能風光領獎，這已經是最後的溫柔了。文章曝光後，其他人則開酸，「讓他站在高位摔下來，才更痛」、「應該把獎項收回去」。

「棒棒堂」成員威廉、王子、小煜、小杰、阿緯、敖犬6人，才剛以《來吧！哪裡怕》拿下第60屆金鐘獎實境節目主持人獎，如今王子坦承，在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線」，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來會反省並改進自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一席話反而讓各界更加心疼范姜彥豐處境，一名網友在Threads表示，范姜彥豐沒選在金鐘獎前爆這些事，還讓王子能風光領獎，其實已經是最後的溫柔了。

底下網友紛紛熱議，「金鐘獎應該把獎項收回去，把獎項給這種閃兵役又沒道德的藝人」、「他也知道自己媒體聲量不夠，在金鐘獎前爆出來可能風向不站在他這邊」、「跟Andy一樣善良，但都被糟蹋」、「真的覺得金鐘要把他們的獎項收回，閃兵的、介入別人婚姻的」「他沒有直接曬證據，也是對她最後的溫柔」。

更有網友狠酸，「從高處打下來才過癮啊」、「這不是溫柔，這才是最狠的，讓他站在高位摔下來比較丟臉，如果還沒獲獎，他只是王子，頒獎之後是叫金鐘獎得主王子」、「我倒是認為高招，算是給王子人生留念的最後一座獎，（我不信還有人敢找他），也讓大眾印象深刻」、「爬最高，跌下才最痛」。

事實上，范姜彥豐指控影片中，他不滿提到「做錯事並不可怕，可怕的是人沒有自我反省。你破壞了我的家庭，至今還和我的太太有密切的聯繫。做出這樣的事情，你居然還能夠心安理得地打扮得光鮮亮麗、走紅毯，甚至上台領獎，這就是你以人品自居、身為公眾人物愛惜羽毛是嗎？真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友」。

▼粿粿、范姜彥豐婚變。（圖／記者李毓康攝）

