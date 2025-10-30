　
地方 地方焦點

崑山科大展現AI與工程創意實力　「萬潤競賽」四度蟬聯獲獎最多學校

▲崑山科大勇奪「萬潤2025創新創意競賽」12項大獎，展現AI與工程創意實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大勇奪「萬潤2025創新創意競賽」12項大獎，展現AI與工程創意實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由萬潤科技股份有限公司主辦、崑山科技大學承辦的「萬潤2025創新創意競賽」10月23日舉行頒獎典禮，今年邁入第18屆，共吸引全國大專、高中職及碩博士組學生踴躍參與，崑山科大以12項殊榮再次成為獲獎最多學校，連續四度蟬聯第一，展現AI與工程創新能量。

▲崑山科大勇奪「萬潤2025創新創意競賽」12項大獎，展現AI與工程創意實力。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大電機工程系以作品「智慧型棒球投球機器人」勇奪不分類金獎，在「電機資訊類」項目中更以「多感測器融合之無人載具」獲「最佳應用獎」，「智慧交通號誌控制系統研製」獲「最佳創意獎」，並囊括4項佳作；在「工程應用類」中，「碳極_CarbonZeroCap」作品奪「最佳創意獎」，另再奪4件佳作，總計榮獲金獎1項、最佳應用獎1項、最佳創意獎2項及佳作8項，成績亮眼。

▲崑山科大勇奪「萬潤2025創新創意競賽」12項大獎，展現AI與工程創意實力。（記者林東良翻攝，下同）

萬潤科技董事長盧鏡來表示，AI正改變產業結構與工作型態，生成研發、自動化設備、無人載具等應用方興未艾。他鼓勵學子結合AI與創意，勇於投入研發與創新，成為引領產業未來的新動能。

▲崑山科大勇奪「萬潤2025創新創意競賽」12項大獎，展現AI與工程創意實力。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大副校長鐘俊顏指出，感謝萬潤科技長年支持，讓青年學子能以實作驗證所學，並透過競賽激發創新能量。此次成果展現了師生團隊的凝聚力與實戰實力，讓AI技術與工程應用相輔相成。

▲崑山科大勇奪「萬潤2025創新創意競賽」12項大獎，展現AI與工程創意實力。（記者林東良翻攝，下同）

南部科學園區管理局、教育部、國科會及多家基金會均長期支持本競賽，期望藉此平台激發青年創意、鼓勵專利申請，並強化產學連結與國際競爭力。

