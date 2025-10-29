　
社會 社會焦點 保障人權

假扮SWAG街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男拍片勒索下場曝

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲郭姓男子誆稱SWAG街訪特派員，騙多名女子拍攝性影像。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

現年24歲的郭姓男子在台北鬧區搭訕正妹，自稱是成人平台SWAG街訪特派員，誆稱只要接受18禁訪問，就能得到高額獎金，其中2名女子被郭男帶到車上、旅館猥褻、性侵，郭男還將過程拍成影片，事後再恐嚇受害人「若不想身份曝光就匯款」，犯行相當惡劣。全案經士林地院審理，依郭男犯詐欺得利等4罪，合併處3年6月徒刑。可上訴。

據了解，郭男年紀輕輕便犯罪前科累累，未婚但已有2個小孩，2022年11月中他因詐欺罪剛出獄，2023年1月9日就假扮成人平台SWAG街訪特派員，在北市中山區搭訕女子小愛（化名），誆稱要做「18禁問題街訪」，只要接受幾分鐘採訪就可以獲得數千元獎金，小愛信以為真，隨即上了郭男停放路邊的車。

上車後，郭男打開車內行車記錄器錄影，向小愛說「只要用手撫摸生殖器3分鐘且有生理反應，就可以獲得獎金」，隨即脫褲強握小愛手撫摸其生殖器，再徒手撫摸小愛大腿，小愛驚嚇表示無法接受，郭男停止後，藉口晚上會傳影片讓小愛看，並將獎金匯給她，向小愛要了IG，才讓她離開。

然而，郭男遲遲未依約定聯繫，小愛發現沒拿到獎金，又怕影片外流，立刻跟郭男聯繫，郭男竟恐嚇說「街訪影片未全程打馬賽克，若要全程打馬賽克，須匯款4000元」，不然就曝光小愛的身份，導致小愛心生畏懼，只好趕緊轉帳。

同年2月7日晚間，郭男又在大同區超商搭訕成年女子安安（化名），以同樣話術稱在做街訪，並對安安說「只要在3分鐘內用手或嘴巴讓我硬起來」挑戰成功即可獲得獎金，更進一步解釋，「如果有錄音但沒勃起即可獲3萬元，如有錄影且成功勃起獎金6萬元，若沒錄影也可獲得獎金1萬元」，過程中只要牽手抱抱等，也會把影片處理，不會辨識身份，安安聽完後答應，跟著郭男到旅館，由安安付錢開房。

入房後，郭男要求安安脫衣服，並命令安安幫他口交，誆稱再拍攝做愛影片會加碼獎金8萬，過程也都以手機錄影。郭男逞慾後的對安安謊稱今晚會連絡她，會先匯款一半獎金4萬元到安安帳戶，並將今天的影片上馬賽克、做聲紋處理，經確認才會匿名上傳。

安安事後沒收到獎金，主動聯繫郭男，反遭恐嚇：「手機已經不見，拒絕支付約定獎金，若要刪除影片，須付6000元違約金」，安安發覺受騙，拒絕匯款。全案因小愛、安安報警，警方持搜索票前往郭男所在位置處進行拘提，將郭男依強制性交等罪起訴。

士林地院審理，法官判定郭男犯行數實，依犯詐欺得利罪、恐嚇取財罪、恐嚇取財未遂罪等4罪，合併處3年6月徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

