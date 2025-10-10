退休男砸錢買露營車圓夢！妻子嫌太苦崩潰「傳Line喊離婚」

▲日本一名退休上班族用退休金買了露營車改裝，原本想夫妻自由旅遊，沒想到卻因他不顧妻子感受，最終離婚收場。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本一位上班族在職場生涯告一段落後，懷抱著與妻子共度「第二人生」的夢想，買了一台露營車展開自由行，不料，他因一意孤行、忽視妻子需求，導致旅途變質，最終面臨離婚，人財兩失。

根據日媒報導，65歲的高橋信一（化名）在結束了長達四十多年的職場生涯後，獲得2000萬日圓（約新台幣400萬元）的退休金，加上與62歲妻子佳子的年金，兩人每月22萬日圓（約新台幣4.4萬元）的收入，本該輕鬆享受退休後的悠閒時光。高橋信一為了實現「第二人生」的旅行願望，耗資800萬日圓（約新台幣160萬元）購入並改裝一輛進口露營車。

旅程初期，夫妻倆沉浸在新鮮感與悠閒中，四處採買在地食材，享受泡湯樂趣，品嘗鄉土料理，日子過得浪漫愜意。然而，當旅程進入寒冷的東北地區，露營車生活的不便開始讓佳子備感壓力，如寒風中難以頻繁洗澡，還要忍受狹小的露營車空間，佳子試圖與丈夫溝通，希望偶爾能住進旅館，換取片刻舒適，卻遭到信一以「浪費」為由堅決反對，「辛苦買了露營車，怎麼能去住旅館？妳不是早就應該明白嗎？」

旅行中所有行程安排，從飲食到觀光，皆由信一一人做主，佳子只能被動配合。這種單方面的主導方式，讓夫妻間的嫌隙逐漸加深。佳子最終無法忍受，選擇中途離隊，獨自回家，並以LINE傳訊宣告想要離婚，信一雖急忙返家試圖挽回，但佳子早已心意已決，信一的漠視與專斷，已徹底摧毀了佳子的情感。

離婚後，信一的財務狀況急轉直下。他不僅需將1200萬日圓（約新台幣240萬元）大半資產分割給前妻，連年金收入也因「年金分割」而大幅縮水，每月需轉讓出5萬日圓（約新台幣1萬元）。這場熟年離婚讓信一付出了沉重的代價，手頭資產大幅減少，身上僅剩1200萬日圓（約新台幣240萬元）的存款，每月只能靠12萬日圓（約新台幣2.4萬元）的微薄年金度日，獨自空守自宅。另外，還要面對每年需高額維護的露營車，曾經象徵自由夢想的露營車，如今卻成了每年要耗費30萬日圓（約新台幣6萬元）保養費的吃錢怪獸，更讓他賠上一段婚姻，提醒著他這場代價慘痛的旅行。



