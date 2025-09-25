嘉義商圈聯手舉辦購物節　祭百萬露營車、越野車好禮

▲▼ 嘉義縣19商圈、16觀光工廠聯合舉辦購物節 最大獎抽露營車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣商圈聯合購物節「嘉尚好禮」即將開跑，活動於10月1日至11月30日舉行，為期兩個月，參與店家超過1,000家。消費滿200元即可登錄抽獎，單筆消費越多，獲獎機會越高。今年大獎包括價值百萬元的改裝露營車以及越野車，還有人氣的「周周抽」活動，讓民眾有更多機會獲得豐富獎品！

去年嘉義縣商圈聯合購物節締造逾 4.5 億元營業額佳績，今年規模再升級，活動期間只要在嘉義縣19個商圈活動店家及大嘉義觀光工廠協會店家消費，單筆滿200元，即可上網登錄兌換抽獎序號，且消費次數無上限，消費越多，中獎機會越高。

為提升活動便利性與參與度，登錄方式將結合財政部電子發票整合系統，民眾可於登錄頁面綁定雲端發票載具，消費後即可自動獲得抽獎序號，紙本或部分無開立發票店家也優化登錄步驟，讓民眾可以更快速完成。

嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義縣商圈聯合購物節」至今已邁入第四屆，年年獲得熱烈回響，今年更特別延長活動期間，期望吸引更多民眾參與，各商圈每年也會自行加碼舉辦多元促銷活動，提升整體活動熱度。

翁縣長提到，網路無遠弗屆，期盼商圈能善加運用數位媒體力量，積極結合網紅與自媒體進行行銷，拓展商圈影響力，吸引更多年輕族群關注與參與。

縣府經濟發展處長李雅萍表示，本次活動共有來自嘉義縣19個商圈組織及16家大嘉義觀光工廠協會會員店家參與，期盼藉由此活動建立公私部門合作的良性模式，吸引更多民眾與遊客消費，將消費力留在「嘉」，並進一步帶動縣內商圈營業額的成長，為振興嘉義縣的地方經濟注入活力。

活動獎項預計於12月份直播抽出，除了最大獎露營車一台之外，還有加碼獎越野車、電動機車、iPhone17、沙發按摩椅、Google TV智慧投影機等超過290個品項的獎項等著你。抽獎時間將另行公布在活動粉絲專頁。

活動詳情請上來嘉遊-嘉義縣商圈Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/share/19odMQuNBx/?mibextid=wwXIfr)或各商圈粉絲專頁查詢。