當兵「竟有家長群組」對話超衝擊！　她震驚：不是幼兒園欸

一名網友近日透露，自從家人入伍後，她就被加進一個家長群組，沒想到一堆家長狂問，「我家孩子坐到專車了嗎？」「什麼時候休假？」讓其他人哭笑不得，更有家屬忍無可忍，直接在群裡開嗆「這裡不是幼兒園欸！」

「你家小孩都20幾歲了，不是幼兒園欸！」網友在Dcard發文提到，「最近家人當兵，我加入家長群，結果一堆家長狂問一些記事本有，或是剛剛有人問過的問題，不然就是一直問『我家小孩坐到車了嗎』之類的。」

其中，有位家長表示，小孩要看醫生，「能不能請假？」還有另一位家長連番拋問，「我家孩子坐到專車了嗎？到營了嗎？」「繳費要繳多少？是不是回營直接繳現金？繳費有沒有問題？」「什麼時候休假？什麼時候收假？」

最終，一位家長忍不住在群組開炮，直呼「這裡不是幼兒園欸！」而這句話立刻引爆戰火，不少人附和點讚，而當事家長則氣得反嗆，「不知道就是幼兒園嗎？又沒逼你回答！」

對此，律師王至德也在臉書發文調侃，「不知道是不是我老了，最近才知道現在當兵還有家長群組？原來現在國防部的服務已經這麼周到了！」

他進一步指出，這類群組原本是國防部設立，用來發布探親、接駁車等重要資訊，或進行家屬調查，目的合理；但實際運作卻常變成家長焦慮互助會，重複提問、忽略公告，甚至只關心自己孩子的動態，「跟國小或幼兒園的家長群組有87%像。」

最後，王至德不禁笑說，群組的管理者往往是營級以上長官，如今被迫扮演幼兒園老師角色，「真是太好笑了！」