民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

3大速食店萬聖節限定優惠　達美樂送可可馬芬、頂呱呱免費吃堡

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲3大速食店推萬聖節優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天就是萬聖節，速食品牌祭出限時優惠。達美樂全門市送限量熔岩可可馬芬，頂呱呱推「扮恰吉免費吃堡」活動，拿坡里則有炸雞買4送4。

▲▼達美樂推「熔岩可可馬芬」。（圖／業者提供）

▲達美樂萬聖節祭出馬芬免費送優惠活動。

●達美樂
達美樂明天全門市皆有「馬芬免費送」優惠，不限消費金額皆可獲得「熔岩可可馬芬」1顆，每人每筆訂單限領1份，各店限量100份，送完為止。

●頂呱呱
頂呱呱則祭出「扮恰吉免費吃堡」優惠，扮成「恰吉造型」至門市即可免費兌換「雙醬鱈魚黑堡」1份，其他萬聖節變裝造型可享餐點85折優惠，每人限免費換1份，各門市數量有限、售完為止，如雙醬鱈魚黑堡兌畢則改以「呱呱雞排」代替，桃園機場、松山機場、桃園新光影城門市不適用此優惠。

提醒恰吉造型裝扮須6中3才可兌換，含條紋長袖上衣、藍色吊帶工作褲、條紋長襪、紅色及白色球鞋、橘紅色短髮、拿刀或是斧頭；一般萬聖節變裝造型標準則須全身裝扮達60%（含臉部及頭飾），或是能拿出角色照片佐證自己的裝扮。

●拿坡里
拿坡里11月3日前有一系列優惠，包括「炸雞買4送4」，可享買4塊炸雞送4支青花椒烤雞翅，特價260元；「4塊炸雞下殺61折」，特價159元。

還有4款MINI系列套餐下殺8折，「A組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+現炸脆薯或起酥紅豆派特價120元；「B組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香酥雞塊特價128元；「C組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香草烤雞翅特價136元；「D組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+炸雞2塊特價144元，以上優惠內用、外帶皆適用。

