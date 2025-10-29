棄屍解剖結果曝！90歲嬤遭兒裝袋丟嘉義山坡　無創傷待毒藥物鑑驗

▲兒將90歲母親棄屍嘉義山區，案件由嘉義地檢署偵辦中。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

台南一名90歲的郭姓老婦與67歲的兒子傅男日前一同失蹤，家屬報案協尋後，警方21日於南投集集一處民宿尋獲傅男，傅才坦承母親已經死了，遺體丟棄在嘉義中埔台3線山區，並稱想讓母親「回歸自然」。今（29）日解剖初步判斷，無發現創傷證據，死因仍待毒藥物鑑驗確認。

據了解，傅男與母親均長期受慢性病所苦，傅男近期出現輕生傾向。其女兒發現兩人同時失蹤後，立即報警。警方依手機定位找到傅男時，他精神不穩，疑似出現幻覺，對母親去向說法不一，一度稱母親「死了」、「丟在塔塔加」。檢方持續與傅男溝通，終於在22日晚間突破其心防，傅才坦承母親死後他一度伴屍，有味道飄出來就多套一個塑膠袋，後因想讓母親「回歸自然」，才開車將她的遺體載到嘉義山區丟棄，經複訊後排除他殺嫌疑，訊後請回。

警方指出，郭婦的遺體被裝在黑色大型塑膠袋內，棄置於邊坡約3公尺處，消防人員以吊掛方式運回路面。嘉義地檢署檢察官與法醫到場相驗，初步發現屍體外觀無明顯刀傷、挫傷、瘀青或勒痕等外力跡象，研判他殺可能性不高，但仍需進一步釐清死因。

郭婦遺體暫置嘉義市立殯儀館，今日上午進行解剖，初步判斷，皆無發現創傷證據，已採取沖洗液及組織檢體，死因仍待毒藥物鑑驗確認。整起案件目前由嘉義地檢署持續調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995