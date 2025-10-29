巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

▲巴西里約熱內盧警方攻堅，竟釀逾60死。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）政府28日出動大批警力突襲當地最大貧民窟之一的阿雷馬奧社區（Alemão），宣稱行動目的是打擊組織犯罪，行動造成至少64人死亡，其中包含4名巴西警察。由於此次行動規模龐大且槍聲與濃煙不斷，引發國際關注，聯合國人權辦公室也罕見發文表示「震驚」。

CNN報導，這場警察突襲是為防止「紅色指揮幫」（Comando Vermelho）擴張地盤；這個幫派是巴西歷史最悠久的犯罪組織，起源可追溯至軍政府統治時期，最初由政治犯組成，後來發展為橫跨國界的販毒與勒索集團。當局表示，這次行動已籌備超過一年，投入逾2500名軍警參與。

里約州州長卡斯楚（Cláudio Castro）在記者會上宣布，警方在行動中繳獲大量毒品與至少42支步槍。他隨後在社群平台X發文稱，這是「里約歷史上最大規模的行動」，並使用了「毒品恐怖主義（narco-terrorism）」一詞，形容犯罪規模已超越一般暴力犯罪。

路透社拍攝的畫面顯示，行動期間，阿雷馬奧上空升起大量黑煙，街道上可見燒毀的汽車和臨時搭建的路障。警方表示，犯罪分子甚至使用無人機攻擊警力，並發布影片顯示疑似有無人機從空中投擲爆裂物，目標為警方所在的佩尼亞社區（Penha Complex）。

州政府指出，儘管遭遇攻擊，安全部隊仍持續堅守打擊犯罪的前線；但也呼籲當地居民在行動期間盡量留在室內，以確保安全。當天稍晚，美國國務院也發出旅遊警示，提醒訪客避免前往里約北區，因該區有多處道路因警匪衝突嚴重受阻。

根據社群平台發布的數據，警方在這次行動中共逮捕至少81人。當局表示，這場行動恰逢里約將於下周主辦C40世界市長氣候峰會（C40 World Mayors Summit），而這類突襲行動時常在國際活動前出現，引發外界對其動機的疑慮。

聯合國人權事務辦公室當日也在X平台發文譴責此次行動，稱對暴力規模「感到震驚」。人權組織指出，這已不是阿雷馬奧今年首度遭突襲，今年1月也曾發生警方攻堅造成5人喪命、街道滿布燃燒車輛的事件。

根據巴西「交火研究所」（Fogo Cruzado Institute）統計，2025年9月全國半數以上槍枝致傷案例皆源自警方行動。巴西最高法院於2021年曾因疫情與濫權問題，暫時禁止在無「絕對必要情況」下於貧民窟展開突襲，然而類似事件仍屢見不鮮，引發國內外對巴西執法手段的長期質疑。