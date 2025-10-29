　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

▲巴西里約熱內盧警方攻堅，竟釀逾60死。（圖／路透）

▲巴西里約熱內盧警方攻堅，竟釀逾60死。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）政府28日出動大批警力突襲當地最大貧民窟之一的阿雷馬奧社區（Alemão），宣稱行動目的是打擊組織犯罪，行動造成至少64人死亡，其中包含4名巴西警察。由於此次行動規模龐大且槍聲與濃煙不斷，引發國際關注，聯合國人權辦公室也罕見發文表示「震驚」。

CNN報導，這場警察突襲是為防止「紅色指揮幫」（Comando Vermelho）擴張地盤；這個幫派是巴西歷史最悠久的犯罪組織，起源可追溯至軍政府統治時期，最初由政治犯組成，後來發展為橫跨國界的販毒與勒索集團。當局表示，這次行動已籌備超過一年，投入逾2500名軍警參與。

里約州州長卡斯楚（Cláudio Castro）在記者會上宣布，警方在行動中繳獲大量毒品與至少42支步槍。他隨後在社群平台X發文稱，這是「里約歷史上最大規模的行動」，並使用了「毒品恐怖主義（narco-terrorism）」一詞，形容犯罪規模已超越一般暴力犯罪。

▲▼巴西里約熱內盧警方攻堅，竟釀逾60死。（圖／路透）

▲▼巴西里約熱內盧警方攻堅，竟釀逾60死。（圖／路透）

路透社拍攝的畫面顯示，行動期間，阿雷馬奧上空升起大量黑煙，街道上可見燒毀的汽車和臨時搭建的路障。警方表示，犯罪分子甚至使用無人機攻擊警力，並發布影片顯示疑似有無人機從空中投擲爆裂物，目標為警方所在的佩尼亞社區（Penha Complex）。

州政府指出，儘管遭遇攻擊，安全部隊仍持續堅守打擊犯罪的前線；但也呼籲當地居民在行動期間盡量留在室內，以確保安全。當天稍晚，美國國務院也發出旅遊警示，提醒訪客避免前往里約北區，因該區有多處道路因警匪衝突嚴重受阻。

根據社群平台發布的數據，警方在這次行動中共逮捕至少81人。當局表示，這場行動恰逢里約將於下周主辦C40世界市長氣候峰會（C40 World Mayors Summit），而這類突襲行動時常在國際活動前出現，引發外界對其動機的疑慮。

聯合國人權事務辦公室當日也在X平台發文譴責此次行動，稱對暴力規模「感到震驚」。人權組織指出，這已不是阿雷馬奧今年首度遭突襲，今年1月也曾發生警方攻堅造成5人喪命、街道滿布燃燒車輛的事件。

根據巴西「交火研究所」（Fogo Cruzado Institute）統計，2025年9月全國半數以上槍枝致傷案例皆源自警方行動。巴西最高法院於2021年曾因疫情與濫權問題，暫時禁止在無「絕對必要情況」下於貧民窟展開突襲，然而類似事件仍屢見不鮮，引發國內外對巴西執法手段的長期質疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵
「知台派」任國台辦新發言人　經濟局長彭慶恩今首秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

川普飛抵南韓畫面曝！　淡定回應北韓射彈「重點是川習會」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

川普睽違6年訪韓！將會李在明、出席APEC　明「川習會」全球關注

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

川普飛抵南韓畫面曝！　淡定回應北韓射彈「重點是川習會」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

川普睽違6年訪韓！將會李在明、出席APEC　明「川習會」全球關注

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分　對400攤商未道歉祭補償

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

南港發展大躍進「昆陽接下一棒」　在地：重陽重劃區最受惠

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

台中改採焚化處理廚餘　環境部：其他垃圾可先打包暫置

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

國際熱門新聞

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

蘋果市值突破4兆美元

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

更多熱門

相關新聞

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

巴黎地鐵傳出性侵案件，一名26歲女子搭乘地鐵時，突然在車廂內遭一名男子攻擊，男子不但掐住她的脖子，還試圖脫掉內衣性侵，幸好隔壁車廂乘客聽到聲音趕緊跑過來阻止，畫面在網路上流傳。

女兒上課玩手機被罵　虎爸教室「狂揍老師9拳」

女兒上課玩手機被罵　虎爸教室「狂揍老師9拳」

前駐巴西代表處長涉弊　部屬輕生案調查結果曝

前駐巴西代表處長涉弊　部屬輕生案調查結果曝

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

網紅媽、15歲女兒陳屍家中　死因成謎

網紅媽、15歲女兒陳屍家中　死因成謎

關鍵字：

巴西

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面