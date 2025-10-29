BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區今（29）日上午發生一起自撞車禍，一輛市價約新台幣260萬元的BMW 420i Coupé行經復興三路左彎路段時，疑因後方車輛緊追，加上車速略快，桂姓駕駛一時緊張失控，當場撞上護欄翻落樹叢，所幸人未受傷。警方到場處理後，確認駕駛酒測值為0，車輛與駕照皆正常，事故原因仍待進一步釐清。

▲桂姓男子駕駛BMW 420i coupe行經復興三路左彎路段時自撞護欄，所幸人沒事。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事故發生於上午8時35分許，30歲桂姓男子駕駛BMW 420i Coupé沿復興三路東往西方向左彎往南行駛，監視器畫面顯示，後方另有一輛車跟得相當近，桂男疑因閃避不及或緊張操作失誤，撞上路旁電桿與護欄後翻落。警方目前已調閱影像進一步了解是否涉及逼車情事。

對此，該事故也引發網友發問：「復興三路到底有什麼魔力呢？」留言區瞬間成了「車神討論串」。有人戲稱「大屯山車神」，也有人無奈感嘆：「這路段真的很多開好車山上下來都開超快，不管晴天雨天，會出事只是早晚的事！」還有網友幽默補刀：「過得去是拓海，過不去就填海。」

根據資料，BMW 420i Coupé屬於4系列雙門跑車版本，新車售價依年份與車型略有不同。2024年式420i M Sport建議售價約259萬元，2025年式420i Gran Coupé M Sport則約263萬元，是入門級豪華跑車中相當受歡迎的款式。

北投分局呼籲，山區與彎道路段視線不佳，駕駛應減速慢行，並與前車保持安全距離，避免因逼車或速度過快釀成事故，共同維護交通安全。