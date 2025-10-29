台中炸街猴抓到了！男騎「30萬忍者」噪音超標　1晚再揪10違規

▲烏日警分局與中市環保局、台中區監理所昨日進行稽查。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市烏日警分局與台中監理所、台中市環保局昨（28日）晚進行環警監聯合稽查，昨晚查獲一台騎乘黃牌Kawasaki Ninja 400的男子，該車噪音超標，當場依噪音管制法告發，罰鍰3000元，另昨日現場稽查機車相關違規，總計10件。

烏日警分局說，昨日20時許與交通部公路局台中區監理所及台中市政府環保局在龍井區遊園南路實施「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，針對來往可疑改裝噪音車輛或違規行為攔停檢查。

昨日攔查疑似改裝汽機車，1輛不合格，將依噪音管制法相關規定告發，罰鍰3000元；排氣檢驗2輛不合格，將依空氣汙染防制法告發，共計罰鍰7500元；取締機車改裝排氣管未依規定申報登記7件，變更原有燈光規格1件，各處罰緩900元並召回檢驗違規車輛，重挫噪音改裝車銳氣。

烏日警分局強調，近期民眾反映大肚區華山路、華南路與烏日區環中路有車聚情事，為維護民眾居住安寧，將針對上述路段加強交通稽查，並啟動全區「靜城專案」，假日深夜時段規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，114年迄今發現疑似噪音改裝車輛並上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有8627件，舉發機車改裝排氣管259件，展現防制危險駕車的決心。

烏日分局長劉雲鵬呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。烏日警分局將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全，還給市民一個安全寧靜的居家環境。