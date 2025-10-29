　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中炸街猴抓到了！男騎「30萬忍者」噪音超標　1晚再揪10違規

▲▼稽查,環警監。（圖／記者許權毅翻攝）

▲烏日警分局與中市環保局、台中區監理所昨日進行稽查。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市烏日警分局與台中監理所、台中市環保局昨（28日）晚進行環警監聯合稽查，昨晚查獲一台騎乘黃牌Kawasaki Ninja 400的男子，該車噪音超標，當場依噪音管制法告發，罰鍰3000元，另昨日現場稽查機車相關違規，總計10件。

烏日警分局說，昨日20時許與交通部公路局台中區監理所及台中市政府環保局在龍井區遊園南路實施「環警監聯合稽查取締噪音改裝車」，針對來往可疑改裝噪音車輛或違規行為攔停檢查。

昨日攔查疑似改裝汽機車，1輛不合格，將依噪音管制法相關規定告發，罰鍰3000元；排氣檢驗2輛不合格，將依空氣汙染防制法告發，共計罰鍰7500元；取締機車改裝排氣管未依規定申報登記7件，變更原有燈光規格1件，各處罰緩900元並召回檢驗違規車輛，重挫噪音改裝車銳氣。

▲▼稽查,環警監。（圖／記者許權毅翻攝）

烏日警分局強調，近期民眾反映大肚區華山路、華南路與烏日區環中路有車聚情事，為維護民眾居住安寧，將針對上述路段加強交通稽查，並啟動全區「靜城專案」，假日深夜時段規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，114年迄今發現疑似噪音改裝車輛並上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有8627件，舉發機車改裝排氣管259件，展現防制危險駕車的決心。

▲▼稽查,環警監。（圖／記者許權毅翻攝）

烏日分局長劉雲鵬呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。烏日警分局將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被「地雞主」狂追暴紅　黑絲OL現身：目前單身
粿粿「與事實不符」王子卻認了！　律師劃重點：就是聊騷
快訊／王子經紀公司道歉！ 　會承擔應有責任
林安可挑戰旅外！　統一獅證實已表達海外FA意願
「粿粿出軌好友」2個月前就被爆　他轟：虛偽人設！
快訊／中職年度最佳九人揭曉！　江坤宇5連霸寫紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

騎士闖紅燈被叭不爽了！攔車嗆：三小...躺地擋路最高開罰3萬6

被「地雞主」追暴紅　胸狠黑絲OL現身親回「男朋友條件」

男抱瓦斯桶、火把衝三立電視台！與警對峙10分鐘　壓制上銬畫面曝

快訊／三立電視台外「男子抱瓦斯桶」！　情緒激動揚言自焚

快訊／新莊男騎車上班不明原因撞燈桿　頭部重創送醫不治

圓滿拆彈危機落幕！燕子口堰塞湖今壩體沖毀潰散...對比畫面曝

台中炸街猴抓到了！男騎「30萬忍者」噪音超標　1晚再揪10違規

快訊／燕子口堰塞湖潰散！中橫天祥至太魯閣封閉13天...17時開放

快訊／台中男面朝下卡「床跟衣櫃」縫隙身亡　送餐居服員嚇壞

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

騎士闖紅燈被叭不爽了！攔車嗆：三小...躺地擋路最高開罰3萬6

被「地雞主」追暴紅　胸狠黑絲OL現身親回「男朋友條件」

男抱瓦斯桶、火把衝三立電視台！與警對峙10分鐘　壓制上銬畫面曝

快訊／三立電視台外「男子抱瓦斯桶」！　情緒激動揚言自焚

快訊／新莊男騎車上班不明原因撞燈桿　頭部重創送醫不治

圓滿拆彈危機落幕！燕子口堰塞湖今壩體沖毀潰散...對比畫面曝

台中炸街猴抓到了！男騎「30萬忍者」噪音超標　1晚再揪10違規

快訊／燕子口堰塞湖潰散！中橫天祥至太魯閣封閉13天...17時開放

快訊／台中男面朝下卡「床跟衣櫃」縫隙身亡　送餐居服員嚇壞

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

航太軍工業績＆股價遊刃有餘　川普助攻波音商用航太起飛

換季睡不好？專家教你這樣挑精油　解救身心不適狀況

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

中獎發票字跡模糊、破損都有救！　國稅局教2招安心領錢

吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

一線之隔兩個季節！老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

社會熱門新聞

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

即／燕子口堰塞湖恐潰決　水流狂衝驚人畫面曝

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

北教大「型男教授」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

檢警追「美濃大峽谷」！地主石麗君羈押禁見

北教大「型男教授」5天床戰3女　極樂行程全被拍

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

北教大「型男教授」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

更多熱門

相關新聞

即／台中翁卡「床跟衣櫃」間　送醫不治

即／台中翁卡「床跟衣櫃」間　送醫不治

台中市今（29）日中午傳出一起離奇案件，一名年約80多歲田男疑為長照患者，不明原因被衣櫃跟床「夾住」，居家照服員前往送餐發現異狀，緊急通報救護人員到場，田男被救出時已經沒有呼吸心跳，趕緊實施急救，並送往長安醫院搶救，稍早仍宣告不治。

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

50支監視器佐證「詭譎刀傷車禍」非他殺

50支監視器佐證「詭譎刀傷車禍」非他殺

即／王姓獸醫佐證人身分請回　同意手機採證

即／王姓獸醫佐證人身分請回　同意手機採證

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分

關鍵字：

台中炸街猴騎士忍者噪音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面