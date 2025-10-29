員工尿在牛排上！　美警搜他手機「挖出影片更駭人」

▲堪薩斯州一間牛排館發生員工污染食物的恐怖事件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州一名高級牛排餐廳的員工，竟然多次在餐點上小便，朝餐盤裡吐口水，甚至用腳踩食材，並且拍成影片上傳社群媒體。未料他的手機遭到警方搜查後，又被發現藏有多部兒童性虐影片。

《時人》報導，傑斯（Jace Hanson）在利伍德市（Leawood）高級牛排館「赫里福德餐廳」（Hereford House）擔任內場廚房員工，今年3至4月用體液汙染餐點超過20次，再端出去送到顧客桌上，直到相關影片被民眾發現後報案，才於今年4月25日落網。

警方搜查傑斯手機時，卻發現比汙染食物更可怕的罪證，也就是針對未成年人的性虐影像。警探傑克（Jack Bond）出庭作證時說，「這是我見過最殘暴、最暴力的兒童性虐材料」，他為了工作審查檔案時，甚至必須中途休息好幾次，因為內容過於駭人。

▼傑斯被判超過11年有期徒刑。（圖／翻攝強生郡地方檢察官 ）



漢森面臨33項重罪指控，包括22項刑事威脅罪、1項超過2.5萬美元（約新台幣76.5萬元）的刑事毀壞罪，以及10項兒童剝削罪名。他於7月認罪後，本月9日被判11年4個月有期徒刑，這是法官依照堪薩斯州法律所能判處的最重量刑。

事件曝光後，赫里福德餐廳生意一落千丈，8月3日宣布因「近期事件造成財務壓力」而歇業，同時因為食物中毒等案面臨至少13起民事訴訟。共同經營者卡蜜莉亞（Camellia Hill）表示，「消息一曝光我們就完蛋了，基本上摧毀了整個生意。」

ETtoday新聞網提醒您：

發現兒少性剝削，請撥打110、113。