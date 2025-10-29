寄出8張提款卡讓22人被騙136萬元　她1原因獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）被指控在去年9月間將自己名下8個帳戶的提款卡及密碼，交給詐騙集團成員使用，導致22人遭詐騙，損失136萬餘元。不過，彰化地院法官日前審理之後，認為小芸辯稱自己也是受害者，存款5萬餘元也遭提領一空，並非完全沒有可能，加上檢方證據不足，最終裁定小芸無罪。

▲小芸被指控將8個帳戶的提款卡交給詐團，幫助詐團洗錢高達136萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸被指控在2024年9月間將自己名下8個帳戶的提款卡及密碼，以賣貨便方式寄給詐騙集團成員；該詐團成員以抽獎廣告、投資保證獲利等話術，向22名受害者施詐，共計得手136萬餘元，這些錢全進了小芸的帳戶，隨後又被詐團提領一空，小芸也因此吃上官司。

對於上述指控，小芸辯稱，當時她透過網路交友認識一名「香港人」，對方說要來台灣並帶她出去玩，所以需要先匯錢過來，當時她的其中1個帳戶內還有5萬多元存款，也是被詐團領走，她也是詐騙受害者。

彰化地院法官表示，小芸自稱受到網路愛情詐騙，經檢視她與「香港網友」的對話，發現她是受到話術誘導，才會逐一交出提款卡及密碼，過程中曾多次追問是否能將提款卡寄還；此外，當她發現自己的存款也被領走，而且網友已讀不回、避不聯絡時，才驚覺是遇上詐團，並開始要求網友還錢。

法官認為，小芸為了幫助香港網友匯款，因而交出重要的帳戶資料，雖然有輕率、疏忽之處，但她也確實損失5萬多元存款，主觀上她是否存在幫助詐團的故意或不確定故意，並非完全沒有疑問。

最終，法官指出，小芸的辯詞並非完全沒有可能，且有合理懷疑可信為真，加上檢方查無其他積極證據足以證明小芸確實犯罪，本案不能證明小芸犯罪，自應諭知無罪，全案仍可上訴。