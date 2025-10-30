獨家專訪／稱很少去大陸跟對岸不熟　鄭麗文：見習近平沒有時間表

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文日前表示，如果能化解兩岸矛盾歧見，她願意赴陸去見中共總書記習近平。而近日傳出擬規劃明年3月29日將前往大陸與習近平見面，不過，鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時否認稱，「沒有時間表，這不是我能決定的。我很少跑大陸，所以其實我跟對岸並不熟，他們對我也很不熟吧！」

鄭麗文當選後，外界關切她的兩岸政策走向，以及未來是否可能出訪對岸會見習近平？鄭麗文日前受訪時表示，「當然要」，如果能化解兩岸所有矛盾、歧見，推動兩岸和平合作，「我什麼工作都願意做，什麼人都願意見。」

針對外傳是否在明年3月29日赴陸見習近平，鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時否認，「目前沒有時間表！這不是我能決定的。」她強調，兩岸關係至關重要，因此請來連系出身的國民黨大陸事務部前主任張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑任副主席。鄭麗文說明，當時自己擔任文傳會副主委時，張榮恭是主委，兩人還一起去大陸，「他是我長官，後來才退休了，馬英九時代我變主委。所以我對張榮恭是百分之百信任。」張榮恭絕對不會出錯，對所有兩岸歷史與細節的熟悉度都無人能出其右。

▲鄭麗文稱見曶近平沒有時間表。（圖／記者徐文彬攝）



鄭麗文說，馬英九時代活動力最強的為蕭旭岑，「我剛進中央黨部的時候就認識他，那時他還在中國時報負責跑國民黨中央的新聞，而我是文傳會主委，認識許多年了」。鄭麗文強調，對張榮恭與蕭旭岑都非常放心，不會出錯也不會凸槌，更不會有很多奇奇怪怪的問題出現，信任是很重要的。

被問到明年會見習近平？鄭麗文再次重申，沒有時間表啦！對岸也要信任張榮恭與蕭旭岑，「我很少跑大陸，所以其實我跟對岸並不熟，他們對我也很不熟吧？所以前中廣董事長趙少康選舉時指控大陸介選，我也是搞不懂。」總之對岸應該也沒想到她會選上主席，本來都以為是郝龍斌。

鄭麗文強調，自己很少跑兩岸，也很少去對岸，因此一開始總是要有對岸信得過的人，而張榮恭跟蕭旭岑在這方面絕對沒有問題。