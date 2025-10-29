　
台北人氣水餃店「巧之味」明起暫停營業　必比登生煎包也店休

▲台北市中正區巧之味手工水餃。（圖／周花花提供）

▲巧之味手工水餃明天起暫停營業。（圖／周花花提供）

記者黃士原／台北報導

因應非洲豬瘟防疫，中央政府宣布全國豬隻禁運禁宰令再延長10天，由於沒豬肉可賣，小吃業者相繼店休，像是名列米其林必比登的鍾記原上海生煎包、賣麵炎仔，台北人氣水餃店巧之味則是從明天起暫停營業。

台中市一養豬場爆發非洲豬瘟病例，農業部馬上實施「禁運禁宰」5天，並全面禁止廚餘養豬，日前行政院長卓榮泰再宣布，為防堵疫情，禁令再延長10天。面對無豬肉可賣，小吃業者相繼店休，像是名列米其林必比登的鍾記原上海生煎包、賣麵炎仔昨日起開始休息，而台北人氣水餃店巧之味今日宣布，明天起暫停營業，待恢復屠宰後就正常供應。

▲鍾記原上海生煎包。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界提供）

此外，彰化兩大排隊名店「阿三肉圓」與「阿璋肉圓」上周就宣布暫停營業兩周，預計最快11月8日重新開張。今年進榜必比登的蘇來傳（蘇家肉圓油粿），因為非洲豬瘟疫情影響，為了安全起見，自10月25日就暫停營業，等狀況穩定、安全無虞，再開門營業。

其他店休的知名小吃還有台北的徠徠水餃店、黃記魯肉飯、良記福臨魯肉飯、萬得富爸爸肉骨茶王中王，以及台南阿明豬心冬粉、彰化魚市場爌肉飯、高雄南豐滷肉飯、高雄梅家村排骨飯。

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

相關新聞

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

台中爆發非洲豬瘟，近日台中市政府的因應作為備受各界討論。總統府發言人郭雅慧29日受訪時說，總統賴清德跟執政團隊反覆表達，共同敵人是病毒，中央跟地方要攜手把事情做好；不過她也說，比較遺憾的是，有些資訊上的問題，防疫最怕就是資訊錯誤，台中市府如何讓程序更明確，後續會輔導讓作為更正確。

沒豬賣！台南「阿明豬心、福生小食店」休業

沒豬賣！台南「阿明豬心、福生小食店」休業

全台5千多養豬場無異常！農業部第二輪措施4方向啟動

全台5千多養豬場無異常！農業部第二輪措施4方向啟動

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

中檢傳豬農父子等4人調查　關鍵獸醫佐疑在國外

中檢傳豬農父子等4人調查　關鍵獸醫佐疑在國外

