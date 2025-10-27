全台5千多養豬場無異常！農業部「第二輪強化措施」4方向進行

▲非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，農業部啟動全國第二輪防疫強化措施。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台中養豬場確診非洲豬瘟，為防堵疫情擴大，農業部今（27日）於「非洲豬瘟中央災害應變中心」記者會公布完成第一階段關聯場與全國防疫監測，全國5441場養豬場健康訪視「均無異常」、55場屠宰場環境檢測「全陰性」，關聯場檢測也全陰性。農業部將啟動「第二輪防疫強化措施」，加強養豬場分級查訪、屠宰場與化製場管制、肉品市場清消、追查溯源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部27日公布非洲豬瘟防疫最新進展，全台完成關聯場與全國防疫監測，包括40場養豬場、1場化製場、5場屠宰場皆「檢測陰性」。全國5441場養豬場健康訪視、55場屠宰場環境檢測「均無異常」。

農業部長陳駿季提到，雖然5441場養豬場首輪訪視無異常，但非洲豬瘟有15天潛伏期，目標是清零，仍不可鬆懈，直到11月6日都是重要觀察期。

▲案例場疫調尚待台中市政府釐清。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

而「案例場疫調」仍須台中市政府釐清，中央尚未收到完整書面報告與佐證資料。其中通報及採樣時間，與死亡豬隻數量紀錄不一致，化製車與廚餘來源仍待釐清。中央已要求台中市政府在今27日提供初步疫調，並在明28日下午3點提供完整疫調，但截至今日下午5點半尚未收到初步調查。

▲農業部啟動全國第二輪防疫強化措施。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）



農業部啟動全國「第二輪防疫強化措施」自10月28日至11月1日展開，內容包含4大方向：

1、分級查訪：依風險等級分級養豬場，落實每日訪查及回報，強化斃死豬檢驗。

2、強化清消：加強查核全國屠宰場及肉品市場、運輸車消毒，防堵擴散風險。

3、精準疫調：精確案例及關聯場疫情調查，落實查訪工作。

4、擴大追查：進一步訪查與關聯場有往來人員與場域。

▼強化查訪豬場。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▼擴大肉品市場、屠宰場清消、採檢。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▼防疫人車移動管制規則。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）



此外也設置通報與獎勵機制，民眾若發現疑似非洲豬瘟症狀（如出血等異常），可拍照或錄影通報地方防疫機關，經派員採樣送驗者，每次提供5000元獎勵金。

為了穩定市場供應，農業部也建立「肉品供應調度聯繫平台」，整理出肉類主要供應廠商名單，並協調餐飲團膳、食品加工及肉品批發廠商，協助調度供應，確保民生消費需求。農業部畜牧司也提供專線電話（02-2381-2991分機2287）供民眾諮詢。

另外，針對受影響的「一級生產鏈產業」，農業部將於一周內提出輔導方案。