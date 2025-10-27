　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台5千多養豬場無異常！農業部「第二輪強化措施」4方向進行

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，農業部啟動全國第二輪防疫強化措施。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台中養豬場確診非洲豬瘟，為防堵疫情擴大，農業部今（27日）於「非洲豬瘟中央災害應變中心」記者會公布完成第一階段關聯場與全國防疫監測，全國5441場養豬場健康訪視「均無異常」、55場屠宰場環境檢測「全陰性」，關聯場檢測也全陰性。農業部將啟動「第二輪防疫強化措施」，加強養豬場分級查訪、屠宰場與化製場管制、肉品市場清消、追查溯源。

▲▼首輪疫調完成。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部27日公布非洲豬瘟防疫最新進展，全台完成關聯場與全國防疫監測，包括40場養豬場、1場化製場、5場屠宰場皆「檢測陰性」。全國5441場養豬場健康訪視、55場屠宰場環境檢測「均無異常」。

農業部長陳駿季提到，雖然5441場養豬場首輪訪視無異常，但非洲豬瘟有15天潛伏期，目標是清零，仍不可鬆懈，直到11月6日都是重要觀察期。

▲▼案例場疫調尚待台中市政府釐清。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▲案例場疫調尚待台中市政府釐清。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

而「案例場疫調」仍須台中市政府釐清，中央尚未收到完整書面報告與佐證資料。其中通報及採樣時間，與死亡豬隻數量紀錄不一致，化製車與廚餘來源仍待釐清。中央已要求台中市政府在今27日提供初步疫調，並在明28日下午3點提供完整疫調，但截至今日下午5點半尚未收到初步調查。

▲▼第二輪防疫強化措施。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▲農業部啟動全國第二輪防疫強化措施。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

農業部啟動全國「第二輪防疫強化措施」自10月28日至11月1日展開，內容包含4大方向：

1、分級查訪：依風險等級分級養豬場，落實每日訪查及回報，強化斃死豬檢驗。

2、強化清消：加強查核全國屠宰場及肉品市場、運輸車消毒，防堵擴散風險。

3、精準疫調：精確案例及關聯場疫情調查，落實查訪工作。

4、擴大追查：進一步訪查與關聯場有往來人員與場域。

▼強化查訪豬場。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▲▼強化查訪豬場。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▼擴大肉品市場、屠宰場清消、採檢。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▲▼擴大肉品市場、屠宰場清消、採檢。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▼防疫人車移動管制規則。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▲▼防疫人車移動管制規則。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

此外也設置通報與獎勵機制，民眾若發現疑似非洲豬瘟症狀（如出血等異常），可拍照或錄影通報地方防疫機關，經派員採樣送驗者，每次提供5000元獎勵金。

為了穩定市場供應，農業部也建立「肉品供應調度聯繫平台」，整理出肉類主要供應廠商名單，並協調餐飲團膳、食品加工及肉品批發廠商，協助調度供應，確保民生消費需求。農業部畜牧司也提供專線電話（02-2381-2991分機2287）供民眾諮詢。

另外，針對受影響的「一級生產鏈產業」，農業部將於一周內提出輔導方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兄弟3比1反超桃猿！
快訊／林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚　方形鑽戒超大顆
出國當心！全球航空公司「不滿意排名」出爐
快訊／桃猿拚封王　首局先馳得點
踹傅崐萁桌　張峻：那一腳是替所有被忽視的光復人出一口氣
中職選手明天去當兵！　盼今晚封王
閃兵藝人中最年輕！黃博石包緊緊離去　學霸見王大陸被抓乖乖服役

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣設計展在彰化創783.9萬人次　民眾狂敲碗：演唱會要繼續辦

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心！全場力挺開罵

全台5千多養豬場無異常！農業部「第二輪強化措施」4方向進行

拒敷面膜「討厭黏黏的感覺」　她脫口1句！呂捷：我想太多嗎

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部：本著科學依據面對疫情

心情常被小事擊垮？專家推「正向螺旋」逆轉負面思緒：真的有用

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

台灣設計展在彰化創783.9萬人次　民眾狂敲碗：演唱會要繼續辦

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心！全場力挺開罵

全台5千多養豬場無異常！農業部「第二輪強化措施」4方向進行

拒敷面膜「討厭黏黏的感覺」　她脫口1句！呂捷：我想太多嗎

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部：本著科學依據面對疫情

心情常被小事擊垮？專家推「正向螺旋」逆轉負面思緒：真的有用

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

徐巧芯大獲全勝！溫朗東「吃草拉屎」被法院二次認證

總統盃街舞大賽　奧運國手孫振、神童Nana齊聚炸場

台灣設計展在彰化創783.9萬人次　民眾狂敲碗：演唱會要繼續辦

川普抵達東京會晤天皇　高市早苗喊「歡迎來日本」！美國旗燈光秀

不斷更新／陳俊秀初先發就建功、聯手詹子賢　1局下兄弟3比1反超

趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學　豪門千金到約會造型超吸睛

川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏輯

才爆懷孕4個月…林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚　方形鑽戒超大顆

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心！全場力挺開罵

桃園慈護宮慶99重陽　千顆壽桃發送80歲以上長者

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

生活熱門新聞

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

必勝客突發人事異動公告　網：2口味沒了？

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

更多熱門

相關新聞

加強查驗還敢闖！海關3天共攔6.7公斤豬肉製品　來自中港越

加強查驗還敢闖！海關3天共攔6.7公斤豬肉製品　來自中港越

非洲豬瘟疫情挑戰嚴峻，海關加強查驗，關務署今（27）日指出，光是10月24、25、26日3天各關人工開箱查驗件數超過4千件，查獲違規豬肉製品4件共6.7公斤，均屬旅客違規攜帶入境。

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

中檢傳豬農父子等4人調查　關鍵獸醫佐疑在國外

中檢傳豬農父子等4人調查　關鍵獸醫佐疑在國外

豬瘟案場未封鎖！案場、闖入者恐遭罰

豬瘟案場未封鎖！案場、闖入者恐遭罰

最大養豬縣！張麗善促中央：永久全國禁廚餘餵食

最大養豬縣！張麗善促中央：永久全國禁廚餘餵食

關鍵字：

非洲豬瘟豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面