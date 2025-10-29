陸花式滑冰選手等待區收「DF-61」導彈玩偶　國際滑聯出手調查

▲大陸花式滑冰選手組合收「DF-61」導彈玩偶，引起輿論熱議。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸花式滑冰選手任俊霏、邢珈寧在中國盃花式滑冰比賽結束後，於等分區收到觀眾投擲而來的「DF-61」導彈造型毛絨玩偶，期間，邢珈寧拿起玩偶把玩並做出「飛行」的動作，遭外界質疑有「鼓吹軍事暴力」的嫌疑，引起輿論關注。對此，國際滑聯（ISU）已於26日證實展開調查並強調對事件「表示遺憾」。

《九派新聞》報導， 10月25日的花滑大獎賽中國盃冰舞比賽，中國選手任俊霏與邢珈寧組合在自由舞表演結束後，於等分區拿起了觀眾投擲的一個標有「DF-61」字樣的毛絨玩偶。

透過賽事轉播畫面可以發現，邢珈寧與中國教練鄭汛曾短暫擺弄並模擬飛行動作，隨後由任俊霏抱在懷中等待分數。這個導彈造型上標註的「DF-61」，正是對應大陸近期閱兵中，首次公開亮相的新型陸基洲際彈道導彈。

國際滑聯表示，已確認觀眾向冰面投擲「不當物品」，並由選手拾起展示，對此事件表示遺憾，將依規進行調查。部分外國網友在社群媒體批評此舉「不合時宜」，甚至呼籲取消選手參賽資格；而大陸網友則認為外界反應過度，玩偶只是普通紀念品，並無政治含義。

據了解，花式滑冰向來有觀眾向選手拋送玩偶、鮮花的傳統，象徵觀眾對選手的祝賀與鼓勵。至於此事是否涉及敏感性質，仍待國際滑聯後續調查與官方說明。