生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今清晨低溫下探17.9度　3地豪大雨下到入夜

記者周湘芸／台北報導

受華南雲雨區及東北季風影響，今天清晨低溫下探17.9度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區白天有大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫降雨。周五另一波東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，周末低溫可能再下探1字頭。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周受2波東北季風影響，今天西邊華南雲雨區雲系影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，西半部雲量增多，預計今天晚間至明天清晨就會減緩。

伍婉華指出，目前中部以北有雷達回波移入，上空有些對流雲系發展，今天中部以北為陣雨，東北部、花東地區及中南部山區也受雷達回波影響，有降雨機會。

她表示，今天桃園以北、基隆北海岸及宜蘭整天都有陣雨，其中，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區可能有大雨或豪雨，新竹及苗栗地區也有斷斷續續陣雨，除了高屏平地外，其他地區也有局部短暫降雨。

她指出，隨著華南雲雨區離開，明天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區整天仍有降雨，宜蘭可能有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區也有較大雨勢，但比今天趨緩，桃園以北、花東及恆春半島有短暫雨，午後中南部山區有局部陣雨。

伍婉華表示，周四是未來一周最穩定的一天，東北季風減弱，水氣減少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲可透光，午後高屏地區及各地山區有局部陣雨。周五另一波東北季風增強，北部、東半部降雨機率增高，周末到下周初期中南部降雨也增多。

溫度方面，伍婉華指出，這波東北季風影響，今天清晨澎湖低溫約23度、台東低溫21度，其他地區都在18至20度，最低溫出現在馬祖東引17.9度，本島最低溫為新北石碇19度，白天北部高溫23至24度，高屏地區仍有30至31度。明天白天中南部雨勢緩和，溫度可望回升，周五另一波東北季風增強，下周日夜晚至周一清晨低溫可能下探19度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

10/27 全台詐欺最新數據





台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

堰塞湖溢流重創　美津濃捐贈花蓮光復三校運動裝備

超商看到疑似點數詐騙！他不敢詢問「我只是買咖啡」　網嘆：沒用

一鼻塞就用「鼻噴劑」卻更嚴重！藥師曝1款易惡性循環：不要頻繁用

未上傳蒸煮廚餘照片「可重罰300萬」　環境部：是地方政府沒去查

疑無照隔空看診！中市府：「關鍵獸醫佐」非洲豬瘟爆發後出國

普發1萬　一票男子「只能領0元」！原因全笑翻：女友2萬好羨慕

為人生按下「暫停」　網推6大Gap Year安排重新探索自我

【像寶寶一樣】睡覺時間到！白狗自動就定位躺床等蓋被被

晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

今晚至明天水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，桃園以北、東北部也有明顯雨勢，周四短暫回溫、降雨趨緩，周五緊接又有更強東北季風影響，桃園以北、東北部地區有短暫降雨，北台灣低溫將下探20度以下。

今明天3縣市防豪大雨　周五更強東北季風接力降溫明顯

今明天3縣市防豪大雨　周五更強東北季風接力降溫明顯

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

天氣降雨溫度

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

