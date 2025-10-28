今清晨低溫下探17.9度　3地豪大雨下到入夜

記者周湘芸／台北報導

受華南雲雨區及東北季風影響，今天清晨低溫下探17.9度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區白天有大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫降雨。周五另一波東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，周末低溫可能再下探1字頭。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周受2波東北季風影響，今天西邊華南雲雨區雲系影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，西半部雲量增多，預計今天晚間至明天清晨就會減緩。

伍婉華指出，目前中部以北有雷達回波移入，上空有些對流雲系發展，今天中部以北為陣雨，東北部、花東地區及中南部山區也受雷達回波影響，有降雨機會。

她表示，今天桃園以北、基隆北海岸及宜蘭整天都有陣雨，其中，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區可能有大雨或豪雨，新竹及苗栗地區也有斷斷續續陣雨，除了高屏平地外，其他地區也有局部短暫降雨。

她指出，隨著華南雲雨區離開，明天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區整天仍有降雨，宜蘭可能有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區也有較大雨勢，但比今天趨緩，桃園以北、花東及恆春半島有短暫雨，午後中南部山區有局部陣雨。

伍婉華表示，周四是未來一周最穩定的一天，東北季風減弱，水氣減少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲可透光，午後高屏地區及各地山區有局部陣雨。周五另一波東北季風增強，北部、東半部降雨機率增高，周末到下周初期中南部降雨也增多。

溫度方面，伍婉華指出，這波東北季風影響，今天清晨澎湖低溫約23度、台東低溫21度，其他地區都在18至20度，最低溫出現在馬祖東引17.9度，本島最低溫為新北石碇19度，白天北部高溫23至24度，高屏地區仍有30至31度。明天白天中南部雨勢緩和，溫度可望回升，周五另一波東北季風增強，下周日夜晚至周一清晨低溫可能下探19度。

